Nije ni slutio da je u automobil natočio “kontaminirani dizel” i umalo ostao bez gotovo 20.000 eura

REUTERS/Tim Wimborne

Amerikanac je ostao neugodno iznenađen nakon što je doznao da je kvar na njegovom terencu uzrokovalo dizel gorivo koje je natočio, a pravi šok je stigao kad je ugledao račun iz servisa. Cijelu situaciju podijelio je na svome Facebooku.

Jedne nedjelje krajem ožujka, Jared Guynes se zaustavio na benzisnkoj postaji kako bi natočio dizel u svoj terenac GMC 2500HD Duramax.

Međutim, 30-ak kilometara dalje automobil je otkazao suradnju pa je isti odvučen u Chevrolet servis u Rockwallu. Kada su mehaničari pregledali terenac, vidjeli su da je sustav goriva oštećen, i to zbog zagađenja dizelskog goriva vodom.

To je značilo da je bila potrebna zamjena cijelog sustava goriva, a cijena popravka bila je 20.000 dolara, odnosno 18.500 eura.

U svom očaju obratio se benzinskoj crpki na kojoj je natočio gorivo te se pozvao na njihovu politiku koja kaže da nude “Garantirani benzin”. “Vidio sam to, ali nikad nisam znao što to znači. Pa, to znači da oni jamče da nećete imati problema sa svojim vozilom zbog goriva koje vam prodaju”, napisao je Guynes.

Nakon podnošenja potpunog izvješća o tome što se dogodilo i slanja izjave mehaničara s ASE certifikatom, crpka je pristala pokriti troškove popravka.

Stručnjak objasnio što trebate napraviti ako slučajno u auto ulijete krivo gorivo

No nije sve prošlo glatko jer je Guynesu trebalo nekoliko tjedana da dobije novac natrag, što se dogodilo tek nakon završetka popravaka, kada je benzinska poslala ček na 20.533,52 dolara.

Sada, Guynesov terenac, sa samo 35.000 prijeđenih kilometara ima novu pumpu za gorivo, mlaznice, cijevi, filtere i novi sustav filtera čestica dizela (DPF).

“Crpka je pogriješila. To se događa. To je bezveze. Za njih, za mene, za sve. Ali su također učinili ispravnu stvar. Ispratili su, održali su svoju riječ i profesionalno riješili situaciju”, napisao je Guynes na Facebooku.

“Naravno, volio bih da je išlo brže, ali za neke stvari treba vremena. Nisam uzrujan. Zahvalan sam. Nisam morao podnijeti zahtjev, kontaktirati svoje osiguranje ili čak prijaviti specifičnosti popravka na mom automobilu. Moj terenac vozi točno onako kako je bio prije kvara”, dodao je.

Tako je priča s “kontaminiranim dizelom” na kraju dobila sretan završetak, a Guynes je otkrio kako je cijela muka trajala 36 dana, ali i da ovo nije izdvojen slučaj.

“Kako se situacija razvijala, saznao sam da su deseci drugih vlasnika vozila imali slične probleme na istoj benzinskoj postaji iz istog razloga”, naveo je i dodao da bi on opet točio gorivo kod njih.

