Drugi dan NEM-a Dubrovnik: Rekordan broj vodećih ljudi industrije na pozornici

NEM Dubrovnik 2023

Nezaboravna NEM Night večer, predstavljanje novih tehnologija u TV industriji, sedam keynote govornika, dupkom ispunjen market i mjesta za sastanke u hotelu u kojem se održava NEM Dubrovnik 2023.

NEM Dubrovnik proslavio je svoju desetu obljetnicu tijekom večeri nazvane NEM Night. Otvorenje se održavalo pod pokroviteljstvom TVP Worlda, a zatim su Pickbox NOW i Pickbox TV nastavili podizati atmosferu uz živu glazbu. Goste je u ponoć dočekao vrhunac večeri – proslavu okruglog rođendana NEM Dubrovnika pod pokroviteljstvom Mediavisiona, organizatora.

Poseban dio drugog dana programa bio je posvećen inovativnim tehnološkim kompanijama koje razvijaju nova i napredna rješenja za televizijsku industriju. Glavne zvijezde TV Tech Showcasea bile su tvrtke Comcast Technology Solutions, Broadpeak, Gcore i Sandbox Group. Nakon prezentacija, predstavnici svih četiriju kompanija pridružili su se okruglom stolu koji je moderirala Anette Schaefer, Big Picture.

Pozvani predavači utjecajni su ljudi u svojem poslu

Tijekom dana je u prepunom Panel Roomu NEM Dubrovnika održano čak sedam keynote govora. Victoriya Boklag, CEO, United Group, i Sanja Božić-Ljubičić, CEO, Pickbox, Mediatranslations, Mediavision i NEM, vodile su iznimno zanimljiv razgovor o vodećoj poziciji grupacije United Group u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi:

„Kad govorimo o budućnosti medija općenito, mislim da je to jedna od najpromjenjivijih industrija. Imamo mnogo globalnih igrača i konkurencija je snažna – dolaze izravno na naša tržišta boreći se za publiku. Naša velika prednost su lokalni mediji i lokalni sadržaj iz regije.“ Što se novih projekata tiče, gđa Boklag se ponosi s nekoliko nadolazećih projekata: „Jedva čekamo početak produkcije serije Pink Panther. To će biti prvi projekt koji će koproducirati nekoliko zemalja, a vjerojatno i međunarodni partneri. Također, bili smo prvi koji smo producirali talent show online, Digital Show. Pokušat ćemo dovesti ga na televiziju, bio je to veliki producentski uspjeh u Srbiji – stvorit ćemo poveznicu između digitalnog i televizijskog sadržaja. Sudjelujemo i u projektu koji financira Europska unija, a fokus je produkcija TV sadržaja za Gen Z generaciju.“

Vanda Rapti, EVP & Chief Commercial Officer for North America and Viaplay Select, Viaplay Group, razgovarala je s Dannom Stern o novim projektima Viaplaya:

„Zaista sam uzbuđena zbog pomaganja partnerima diljem svijeta pri razvijanju svojih usluga te kad vidim uspjeh i pozitivne strane koje Viaplay Select donosi u industriju. Radujemo se ekspanziji na novim područjima i s novim partnerima. Također, jako sam uzbuđena zbog izvrsnog kanaliziranja Viaplayevog sadržaja prema potrošačkim tržištima i prema Viaplay Select partnerima diljem svijeta.“

Nebojša Taraba na NEM-u o važnosti streaming platformi

Jamie Cooke, GM CEE, Baltics, Middle East, Mediterranean, Turkey and EMEA Pay TV and Creative Agency, Warner Bros. Discovery. govorio je o lokalno relevantnom sadržaju:

„Vjerujem u to da se tržišta kreću zajedno s klijentima. Čini mi se da su lokalni i globalni igrači pokrili svoje područje, ali postoji zlatna sredina prema kojoj se krećemo – lokalni sadržaj koji je relevantan i globalno.“

Cooke također se dotaknuo i linearnih kanala: „U ovom dijelu svijeta linearni kanali nisu nestali. Zapravo, vidimo povećanje pay TV usluga i mislim da su korisnici iznimno osjetljivi na cijenu. Postoji prostor za možda tri do četiri usluge najbolje vrste. Pitam se gdje se linearni kanali nalaze u streaming okruženju. To je pitanje za čitavu industriju – gdje korisnici žele vidjeti linearne kanale i kako ćemo im omogućiti pristup.“

Mark Young, EVP Distribution and Networks, Europe, Middle East and Africa, Sony Pictures Television govorio je o strategiji stvaranja kvalitetnog TV sadržaja: „Izvrsne priče mogu doći s različitih strana svijeta, stoga smo proširili naše produkcijske mogućnosti. Želimo razumjeti nijanse i ukuse lokalnih publika. Također, zanimljiva nam je i koprodukcija. Surađujemo sa streamerima na globalnoj razini, ali i s lokalnim partnerima na svakom području.“

Što se tiče spajanja industrije videoigrara s TV industrijom, g. Young rekao je da sadržaj svejedno treba biti briljantan:

„Iako imamo već postojeću publiku tj. korisnike PlayStationa, ako ste upoznati s intelektualnim vlasništvom (IP) i niste gejmer, IP treba stajati samostalno i prema njemu se treba kreirati genijalan TV sadržaj“.

Također je dodao da su TV marketi poput NEM Dubrovnika važni za povezivanje: „Ljudi su uzbuđeni da vide jedni druge i surađuju zajedno.“

Ostali keynote govornici bili su Dimitris Michalakis, Executive Director Cosmote TV and Member of the OTE Group Management Board, Louise Pedersen, CEO, All3Media International, Maria Valenzuela, General Manager, Movistar Plus+ International Division.

Paneli, prezentacije, networking i posebna premijera

Lionsgate je izazvao veliku pozornost predstavljanjem svojeg novog TV sadržaja, a predstavnik Eutelsata iznio je njihova iskustva na prezentaciji pod naslovom Broadcasting in a Changing Market Environment.

S velikim se zanimanjem očekivao razgovor o temi What Makes Content Buyers Tick and How Do They Find That Perfect Fit? tijekom panel-diskusije održane pod pokroviteljstvom Prve TV. O svojim su iskustvima iz prve ruke govorili dugogodišnji kupci i predstavnici Czech Television, Prva TV and B92, TVP, Hrvatske Radiotelevizije i ducktv. Razgovor je moderirao Jonathan Broughton, EBU.

Još je jedna tema pobudila veliku pozornost – na okruglom stolu pod naslovom Europe and Broadcasters: Challenges and Opportunities, pod pokroviteljstvom ACT-a i s Grégoirem Poladom kao voditeljem, predstavnici tvrtki Polsat Media Biuro, NOS i RTL Hrvatska razgovarali su o ulozi zakonodavaca i regulatornih tijela u unaprijeđenju medijske ekonomije, posebno na razini Europe.

Tijekom cijelog dana bilo je mnogo prilika za uspješan networking, od pauze za kavu i pauze za ručak do Happy Houra koji je priredio Paramount Global Content Distribution na prekrasnoj terasi s pogledom na bazen i more.