Ekonomski stručnjak: Vlada mora prestati subvencionirati cijene struja i plina

Ekonomist Damir Novotny u N1 Studiju uživo našem je Igoru Bobiću komentirao treba li Vlada subvencionirati cijene struje i plina za građane te male i srednje poduzetnike.

“Najmanje su tri razloga zašto ne bi trebala. Cijene su se vratile na razine prije naglog rasta iz 2021. U pogledu električne energije, Hrvatska ima najniže za kućanstva, ne i za poduzetnike, što je suprotno praksi iz Europske unije. Nadalje, Europska komisija traži da se Vlada više ne miješa u cijene energije jer to ima inflantorno djelovanje. Niska cijene energije izaziva višu potrošnju. Što je manje intervencija, tržište će biti stabilnije”, rekao je Novotny.

Vladi u posljednjoj odluci tvrdi da će subvencionirati sve iznad 27,7 eura po megavatsatu.

Koliko će rasti cijene plina? Stručnjak: Možda bi trebalo razmisliti da ne idu više tolike subvencije

“U Njemačkoj je najviša cijena dizala 1,59 eura, a u Hrvatskoj 1,9. Prema tome, nema razloga zašto bi Vlada intervenirala. Primjerice, u Njemačkoj se olakšavala situacija smanjenjem poreza, a ne direktnim intervencijama. Direktno određivanje cijena Vlada mora napustiti, a kako će se one formirati, tek ćemo vidjeti. Također, učešće energije u kućanstvima je manje nego cijena hrane. Apsolutno, nema potrebe da Vlada intervenira, posebno u kontekstu da je intervencija bila politički motivirana, ne i ekonomski”, objasnio je ekonomski stručnjak.

Naglasio je i da su izostavljeni onima kojima potpore trebaju te da su one pomogle najbogatijima.

“Potpore bih se odmah odrekao jer mi nije potrebna, ali taj mehanizam ne postoji. Potrebno je davati onima kojima to treba. Netko na kraju račun mora platiti, a to je HEP, odnosno, porezni obveznici. Vlada će morati odustati od toga jer bi bila gruba politička odluka nastaviti sa subvencijama. Najviše bi pomoglo smanjiti stopu PDV-a na sve prehrambene proizvode. To bi najviše pomoglo kućanstvima”, zaključio je Damir Novotny.

