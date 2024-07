Koliko će rasti cijene plina? Stručnjak: Možda bi trebalo razmisliti da ne idu više tolike subvencije

Podijeli :

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić razgovarao je s našim Domagojem Novokmetom o mogućem rastu cijena plina koji je najavljen.

Pudić kaže kako treba imati na umu da je od 1. travnja ukupna cijena plina išla dolje za pet posto. Kad ovo imamo na umu, poskupljenje bi bilo značajno manje od 25 posto o kojima se govori. “Kad bi se ukinule subvencije Vlade, onda bi to bilo takvo povećanje”, kaže Pudić.

“Vlada je odredila cijenu koja bi bila plivajuća, u odnosu na trenutne cijene. … Vlada je na subvencije potrošila oko 120 milijuna eura. Možda bi trebalo razmisliti da ne idu više tolike subvencije”, govori.

On smatra da bi, ako ne bi bilo subcencija Vlade, došlo do povećanja cijene u rangu od oko 100 eura godišnje.

Pudić ne očekuje da bi se Europa ponovno mogla destabilizirati zbog energenata kao što se to dogodilo 2022. Kaže da je napravljen LNG terminal te da bi eventualno trebalo uzeti u obzir to da su porasli troškovi rada i da bi zbog toga moglo doći do male korekcije cijena prema gore.

“Dok god imate subvcenciju, manje će se voditi računa o uštedama. Ako je cijena niža, neće biti značajnije uštede. Ta sredstva bi se mogla preusmjeriti u energetsku učinkovitost, pomoć potrebitima… Subvencije bi trebali dobiti energetski siromašni”, kaže.

Pudić kaže kako bi se što prije trebalo riješiti i pitanje čelnog čovjeka HERA-e.

