Europa u strahu od nestašica struje. Stručnjak za N1 objasnio kakav scenarij čeka Hrvatsku

Stručnjak za energetiku i ugljikovodike Ivica Jakić u Novom danu kod Tihomira Ladišića govorio je o cijeni struje.

U nekim zemljama Europe uvode se posebne tarife u strahu od nestašice električne energije. Svi se boje nestašice i visokih cijena.

Jakić kaže da do ovakvih strahova dovode klimatske promjene, visoke temperature i suša. “O cijenama se mora razmišljati godinu unaprijed. Cijena je više-manje stabilna, postoji neki rast, ali on nije značajan. To potječe iz Italije, Italija je najveći potrošač električne energije u ovom dijelu Europe. Oni imaju najrazvijeniju industriju, nemaju nuklearnih elektrana, nemaju ni dovoljno hidroelektrana, ugašene su termoelektrane na ugljen… Italija je najveći uvoznik i ovaj podmorski kabel koji su financirali između Crne Gore i Italije, taj pravac je nuđen i Hrvatskoj, ali smo ga, nažalost, odbili, on povezuje energetski sustav istočnog dijela Europe pa višak iz tih zemalja ide prema Italiji”, objašnjava.

Europski energetski sustav

I druge zemlje u Europi imaju poteškoća. Francuska je ovisna o nuklearnim elektranama, a sve se one nalaze na obalama rijeka. Vodostaj je nizak i onda elektrana mora smanjiti kapacitet da bi se mogla hladiti vodom koja pokraj nje prolazi. Jakić objašnjava da je NE Krško, npr., dobro projektirana jer je izračun rađen prema stogodišnjem minimumu u rijeci Savi koja hladi elektranu, a da Francuska ima jako puno nuklearnih elektrana i da nemaju sve dovoljno vode za hlađenje. Njemačka je ugasila svoje nuklearke.

“To je došlo u nezgodan moment, ako ugasite nuklearnu elektranu duplo veću od Krškog, a nemate backup, prinuđeni ste rasporediti taj gubitak na druge elektrane koje imate. Sjetite se problema s plinom… Onda se morate osloniti na ugljen, a kad spomenete ugljen, zeleni se u Njemačkoj dignu na noge”, govori.

Jakić kaže da je i Hrvatska dio cijele ove priče jer je europsko tržište uvezano.

Hrvatska ima backupove

“Ako sad u hodniku upalite žarulju, u energetskom sustavu Europe se zna da ste je upalili. … Cijeli sustav mora biti balansiran, energetski sustav je kao velika bačva vode koja uvijek mora imati isti nivo. Čim netko počne izvlačiti više, to je znak za uzbunu. Mi uvozimo energiju jer nemamo dostatne kapacitete”, govori Jakić i dodaje da će nama biti kako bude i drugima.

“Hrvatska ima backupove, jedan od najjačih je elektrana u Rijeci. On je u najgorem obliku, na ulje, mazut, ali imamo i Plomin. Rijeka je uvijek u slučaju pripravnosti i HEP vodi računa da se ona uvijek može uključiti. Nama nedostaje oko 30 posto energije i ona dolazi iz BiH i Srbije”, kaže.

Nestanak struje u regiji u lipnju

“Tu je Hrvatska i dobro prošla, mi smo ostali bez struje svega dva-tri sata”, govori Jakić o nestanku struje u gotovo cijeloj regiji u lipnju.

Kvar je nastao u Albaniji, a nakon toga se raspao cijeli energetski sustav. On kaže i kako se najmanje ulagalo u prijenosnu mrežu, a puno u hidroelektrane.

“Količina energije koja može proći kroz žicu je ograničena. Ona ovisi i o temperaturi. Pred Hrvatskom je novi izazov. Da li ići u gradnju novog dalekovoda ili nešto drugo. EK razmišlja o mogućnosti zamjene dalekovoda vodikovodom koji će ići kroz cijevi.”

Kako funkcionira burza struje

Burza struje funkcionira na način da svaki dan pokušava naći novu nišu da još nešto naplati, kaže Jakić. Burza postoji i u Zagrebu i on kaže da funkcionira izvrsno.

Profil potrošnje se mijenja. Europa ima veliki problem s, npr., električnim automobilima, za punjenje čijih baterija treba puno energije u kratkom vremenu.

Zbog drugačijih potreba potrošača mijenja se i način na koji rade burze. “Kratkoročno se trguje”, kaže Jakić.

Cijene u Hrvatskoj

“Cijena električne energije u Hrvatskoj je najniža u okruženju. Država podržava. I u svim drugim državama se nađe rješenje za građanstvo. Nalaze se drugi mehanizmi. Ovo što hrvatska država radi da bi bila pristupačna građanima je za pohvaliti i nadam se da će se nastaviti u fazama kad to bude potrebno građanima”, kaže Jakić dodajući da država postoji da bi štitila svoje građane.

Jakić kaže kako ne očekuje velike potrese s rastom cijene energije u Hrvatskoj. Ako i dođe do njih, smatra da će to kratko trajati i da “će država naći način da to riješi”.

Kaže kako je budućnost u malim modularnim nuklearnim elektranama koje se stavljaju na mjesto gdje je potrebna potrošnja. Objašnjava da se te male elektrane većim dijelom nalaze pod zemljom, da su sigurne i kaže kako smatra da su one energetska budućnost EU-a.

