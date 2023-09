Pogledajte koliku će nadoknadu dobiti umirovljenici i obitelji s djecom

Podijeli :

Danas predstavljenim paketom mjera obuhvaćeno je 720.000 umirovljenika, onih koji imaju mirovine do 700 eura, a ovaj put će jednokratnu naknadu dobiti i oni koji rade uz mirovinu.

U sklopu mjera Vlade za zaštitu od inflacije jednokratne potpore planirane su i za umirovljenike i korisnike dječjeg doplatka.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako je do sada bilo pet paketa potpora ukupno teških više od 300 milijuna eura, od čega je svaki umirovljenik u prosjeku dobio 444 eura.

Oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobit će naknadu od 160 eura, oni koji imaju mirovinu od 300 do 435 eura dobit će 120 eura, oni koji imaju od 435 do 570 dobit će 80 eura, a oni koji primaju od 570 do 700 eura dobit će 60 eura naknade.

Ukupno je mjera teška oko 72 milijuna eura.

Doplatak za djecu

Ovom mjerom obuhvaćeno je 112 tisuća obitelji s 220 tisuća djece.

Ovako će izgledati potpore:

1 dijete – 50 eura

2 djeteta – 100 eura

3 djece – 140 eura

4 djece – 200 eura

5 i više – 300 eura.

Isplate će biti u listopadu, a ukupno će biti isplaćeno 11 milijuna eura.

