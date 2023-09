Poslodavci žele da Vladine mjere ostanu: “Ovdje nije riječ o subvencijama”

Podijeli :

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, Irena Weber, gostovala je u N1 studiju gdje je komentirala Vladine mjere, porez na ekstraprofit, ali i inflaciju.

Weber je naglasila kako čekaju odluku Vlade te da bi uskoro trebali sjesti za stol. “Iznimno je važno da se ograničenje cijene struje nastavi, imajući u vidu da je tržišna cijena bitno ispod limita. To je važno da se zadrži okruženje sigurnosti i predvidljivosti kako bi poduzetnici nastavili s investiranjem i zapošljavanjem,” rekla je.

“Ovdje nije riječ o subvencijama nego davanju sigurnosti gospodarstvu i da poduzetnici znaju koji je najgori scenarij na koji mogu računati”, dodala je.

“EU sugerira da bi mjere trebale biti selektivnije, no u većim djelom EU gospodarstvo plaća i do tri puta veću cijenu od kućanstva”, napomenula je.

O kažnjavanju onih koji neopravdano dižu cijenu kaže da prvo treba vidjeti što je to neopravdano dizanje cijena. “U uvjetima snažne inflacije i snažnog rasta plaća troškovi rada i energenata rastu, sve je poskupilo. U takvim uvjetima prva zadaća ljudi je zadržati opstojnost kompanija koje vode i ponašaju se jako konzervativno. Zato je jako važno nastaviti s ovim mjerama”, rekla je.

“Tržište uvijek napravi svoje, to vidimo sada na tržištu rada gdje nedostaje radne snage pa rastu plaće. Cijena je svaka ona koju je netko spreman platiti. Ako nitko ne želi platiti cijena će se snižavati”, dodala je.

Smatra da se teško može složiti s konotacijama ekstraprofita jer smo tržišna ekonomija. “Očekujemo da će Ustavni sud kod poreza na ekstraprofit donijeti odluku koja će pokazati da on nije u skladu s Ustavom. Koncept je da se oporezuje one koji su profitirali na rastu cijena energije, no mi smo išli puno šire i zahvatili smo sve segmente gospodarstva, što nije nikakav realno utemeljen kriterij i diskriminira velike poslodavce”, tvrdi Weber.

Dodaje kako će se inflacija neminovno ispuhati.

“Već sada vidimo znakove ispuhivanja. Na mjesečnoj razini stojimo puno bolje nego usporediva gospodarstva u eurozoni”, napomenula je.

