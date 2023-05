“Hrvatska ima najniže kamate u Europi, Nijemci danas plaćaju više nego mi”

Podijeli :

Financijski analitičar Hrvoje Serdarušić gostovao je u Novom danu i pričao o inflaciji i hrvatskim bankama.

“Inflacija se dijeli na potrošačku i proizvođačku. O potrošačkoj inflaciji se više priča, ali proizvođačka je zapravo ta koja, s nekom odgodom, utječe na potrošačku inflaciju. Upravo je proizvođačka inflacija rasla prije dvije godine, pa je trebalo biti svima jasno da će doći do velike inflacije. Sada je proizvođačka inflacija pala ispod potrošačke, što znači da se ta velika inflacija gasi. Do tog nije došlo slučajno, već jer se centralne banke bore protiv inflacije podizanjem kamatne stope i smanjenjem likvidnosti u sustavu. Uvijek je do sad efekt toga bio nastanak recesije. Sada je glavno pitanje hoće li ovoga puta biti drugačije. Osobno smatram kako neće“, rekao je Serdarušić.

Tvrdi i da se neće ostvariti očekivanja da će inflacija u Hrvatskoj naglo nestati.

“Nakon što pređete granicu od osam posto, duh se ne može samo tako vratiti u bocu. Inflacija će u Hrvatskoj sporo padati, jer se prelila na područje usluga“, dodao je.

Kada je, pak, riječ o hrvatskim bankama, Serdarušić tvrdi da nema razloga za brigu.

“Vidimo usporavanje kreditiranja, no ne da je i ono skroz potonulo. Možemo to gledati kroz kamatne stope. Vidimo da centralne banke dižu kamatne stope, one kreditiraju poslovne banke, a one zatim kreditiraju građane i firme. U EU i SAD-u vidimo da taj kamatni prijenos djeluje. Hrvatska danas ima najniže kamatne stope u Europi. Došao je dan da Nijemci plaćaju više nego mi. Naše banke imaju ogromnu likvidnost. Posljedica je to procesa kada su se hrvatske banke usklađivale s EU regulativom, pa su mogle spustiti stopu čuvanja rezervi. Tu je i euro konverzija. Hrvatske banke nisu pod pritiskom da moraju hvatati likvidnost, kao u SAD-u. Razloga za brigu nema“, poručio je.

Objasnio je i kako energenti više neće biti ti koji će vuči inflaciju.

“Cijene energenata vraćaju se na staro, no inflacija je kompliciran proces i kad se jednom prelije teško je stvari vratiti na početak. Zaustvaljanje ekonomije u vrijeme pandemije uzrok je svemu ovome. Pretjerali smo s reakcijom u vrijeme lockdowna“, dodao je.

Kazao je i kako u vrijeme inflacije uvijek netko profitira što je, kako kaže, normalno ekonomsko ponašanje.

“Kad god se dogodi inflacija, uvijek će rasti porezni prihodi, kao i dobiti kompanija. Europska središnja banka je objavila istraživanje u kojem je navedeno da nastavak fiskalnih mjera može dovesti do razbuđivanja inflacije. Naša sadašnja ekonomska politika je intervencionizam koji treba početi napuštati. Govori nam se da je zaduženost pala, no u apsolutnom iznosu to nije točno, nego se samo nazivnik, tj. BDP povećao. BDP je u Europi pao, kod nas isto usporava, no bit će u plusu. Razlog tome je novac iz EU fondova. Problem će nastati ako se mi kao društvo naviknemo na taj novac, koji će jenjavati kroz godine, a mi strukture ekonomije tome ne prilagodimo“, zaključio je Serdarušić.

