I mrtvi zarađuju milijune: Objavljena lista najplaćenijih zvijezda, moglo bi vas iznenaditi tko je na vrhu

AFP/N1

Forbes je objavio listu najbolje plaćenih mrtvih slavnih osoba za 2022. godinu. Popis donosi rekordne brojke i impresivne zarade preminulih umjetnika, sportaša i zabavljača.

Ukupna zarada ovih ikona iznosi nevjerojatnih 1,6 milijardi dolara, što predstavlja povećanje od čak 72 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je zabilježeni vrhunac u 12-mjesečnom razdoblju od kako se prate zarade preminulih slavnih osoba, počevši od 2001. godine.

Mi donosimo listu s top 10 imena:

1. J. R. R. Tolkien: 500 milijuna dolara

Umro: 2. rujna 1973. (81 godina)

Švedska tvrtka za videoigre Embracer sklopila je 2022. dogovor o kupovini prava na The Lord of the Rings i The Hobbita i istražit će mogućnosti za kreiranje novih igara, filmova i drugih sadržaja vezanih za LOTR i The Hobbita. To ih je ulaganje koštalo ogromnih 788 milijuna dolara, a prema izvorima, najmanje 500 milijuna izdvajaju za Tolkienova prava, piše India Times.

2. Kobe Bryant: 400 milijuna dolara

Umro: 26. siječnja 2020. (41 godina)

Legenda L.A. Lakersa, Kobe Bryant, imao je sedam posto udjela u energetskom piću BodyArmor. Nakon što je Coca-Cola otkupila 70 posto udjela za 5,6 milijardi dolara, Bryant je ostvario prihod od 400 milijuna dolara.

3. David Bowie: 250 milijuna dolara

Umro: 10. siječnja 2016. (69 godina)

Warner Chappell Music preuzeo je 2022. sva prava na katalog Davida Bowieja, a čini ga 26 studijskih albuma, singlovi i drugi projekti. Prema Variety izvještaju, katalog je prodan za 250 milijuna dolara.

4. Elvis Presley: 110 milijuna dolara

Umro: 16. kolovoza 1977. (42 godine)

Turisti koji su posjetili Presleyjevo imanje Graceland tijekom pandemije doprinijeli su zaradi od najmanje 80 milijuna dolara. Hit biografski film o Elvisu također povećava interes i zaradu jednog od najvećih pjevača svih vremena.

5. James Brown: 100 milijuna dolara

Umro: 25. prosinca 2006. (73 godine)

“Najvrjedniji čovjek u show businessu” samo nastavlja raditi, iako je mrtav, navodi Forbesova lista. Primary Wave, neovisni glazbeni izdavač sa sjedištem u New Yorku, ugrabio je glazbena prava, nekretnine, ime i lik.

6. Michael Jackson: 75 milijuna dolara

Umro: 25. lipnja 2009. (50 godina)

S ukidanjem ograničenja zbog pandemije, predstava Cirque de Soleil temeljena na Michaelu Jacksonu u Las Vegasu ponovno je privukla publiku i prikupila značajne prihode, zajedno s glazbenim katalogom Kralja popa. Također, mjuzikl “MJ The Musical” na Broadwayu, koji prepričava priču o životu Michaela Jacksona, ostvario je impresivnih 80 milijuna dolara do studenog 2022. Ovaj uspjeh ostvaren je unatoč tome što je mjuzikl premijerno izveden samo devet mjeseci prije.

7. Leonard Cohen: 55 milijuna dolara

Umro: 7. studenog 2016. (82 godine)

Sljedeći na Forbesovoj listi je Leonard Cohen, poznat po pjesmi “Hallelujah”. Hipgnosis, javna tvrtka za glazbeni menadžment i intelektualno vlasništvo pod vodstvom Mercka Mercuriadisa, preuzela je prava na Cohenovu glazbu i imanje.

8. Dr. Seuss: 32 milijuna dolara

Umro: 24. rujna 1991. (87 godina)

Stanovnici Whovillea, svijeta veličine zrnca prašine, zajedno s bezvremenskim likovima poput Mačka u šeširu, Grincha i Loraxa, generirali su više od 16 milijuna dolara u prodaji knjiga od prošlog studenog. Prava na likove Dr. Seussove također su prodana Netflixu, što je dodatno doprinijelo ovim impresivnim prihodima.

9. Jeff Porcaro: 25 milijuna dolara

Umro: 5. kolovoza 1992. (38 godina)

Jeff Porcaro, bubnjar iz rock grupe Toto, ostavio je značajan trag u glazbenoj industriji. Njegove suradnje s glazbenim velikanima poput Quincyja Jonesa, Michaela Jacksona, Steelyja Dana, Erica Claptona, Paula McCartneyja i Brucea Springsteena doprinijele su njegovoj reputaciji. Primary Wave je stekao prava na Porcarovu glazbu i snimanja, osiguravajući daljnje prihode od njegova glazbenog naslijeđa.

10. Charles Schulz: 24 milijuna dolara

Umro: 12. veljače 2000. (77 godina)

Charles Schulz, američki crtač stripova, poznat je po stvaranju klasičnih blagdanskih specijala poput “It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown,” “A Charlie Brown Thanksgiving” i “A Charlie Brown Christmas”. Prava na te posebne emisije 2022. godine stekla je Apple TV za svoju plaćenu uslugu streaminga, zamjenjujući tradicionalna emitiranja na besplatnoj televiziji.

