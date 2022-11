Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Cijene osnovnih životnih namirnica rastu iz dana u dan, Eurostat kaže kako svjedočimo najbržem rastu cijena prehrambenih proizvoda u povijesti. Među proizvodima čije su cijene odletjele u nebo su i neki koje koristimo gotovo svaki dan: Kruh, mlijeko i jaja.

Ekonomski stručnjaci rast cijena objašnjavaju dvocifrenom inflacijom, ratom u Ukrajini, poskupljenjem sirovina…

Zbog čega su cijene kruha toliko porasle, istražila je naša Ivana Tomić.

Problemi pekara

U razgovoru s Andrijom Pernarom, suvlasnikom tri zagrebačke pekarnice koje zapošljavaju 30-ak radnika, doznala je s kakvim se sve problemima susreću u radu. Kruh je u Hrvatskoj poskupio i do 30 posto.

Najveći problem su, kaže on, cijene pšenice i jaja, maslaca i kvasca, proizvoda koji su ove godine poskupjeli i za nekoliko desetaka posto. Tri puta je, govori, porasla i cijena struje. “Sve su to troškovi koje treba podmiriti”, kaže. Dodaje i kako se zasad snalazi, ali, ako će doći do dodatnog rasta cijena, bit će problema.

“Građani gledaju na svaku kunu. Odlučuju se i na rjeđe dolaženje u pekaru i biraju jeftinije stvari”, rekao je.

U njegovoj pekarnici cijene su rasle desetak posto, a on se nada kako neće biti prisiljen dizati cijene dodatno. “Ipak, ako dođe do nekog divljeg poskupljenja i mi ćemo morati dići cijene”, kaže.

“Korigirat ćemo cijene koliko možemo, ali ako cijene narastu toliko da poslovanje neće biti moguće, morat ćemo staviti ključ u bravu”, govori. Ista stvar događa se i u drugim europskim zemljama, a dućani i obrti zatvaraju se i u Hrvatskoj.

Brašno za pekarnice Pernar nabavlja od jednog hrvatskog mlina, ali zna da taj mlin dio brašna uvozi iz Italije jer je mnogo kvalitetnije od hrvatskog. Hrvatski građani potroše oko 45 kilograma kruha godišnje.

