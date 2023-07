Kad je isplativije unajmiti stan u Zagrebu – tijekom ljeta ili najesen?

Podijeli :

StartupStockPhotos from Pixabay

Najam stana u Zagrebu zna biti poprilično izazovan jer cijene nemilice rastu iz godine u godinu, zbog čega je potrebno jako dobro promišljati kad i gdje otići u podstanarstvo.

Poigrajmo se prosjecima… Primjerice, prema posljednjim službenim podacima, a tiču se prošle godine, prosječna mjesečna cijena najma trosobnog stana u Zagrebu je oko 1500 eura, dvosobnog 1050 eura i jednosobnog 680 eura. Odstupanja ovise o godini izgradnje tih stanova, kao i lokaciji. Što se tiče prosječne plaće u Zagrebu, ona iznosi 1323 eura. Dakle, samci moraju izdvojiti više od 50 posto primanja za najam jednosobnog stana.

Što se više isplati – dnevni ili dugoročni najam?

Srećom, stručnjaci u agencijama za nekretnine detaljno prate tržište i znaju kako izvući najbolje iz situacije. Naravno, jako su bitne lokacija stana, pa radi li se o novogradnji, no postoji još faktora.

“Sad je najbolje vrijeme za unajmiti stan jer dio najmoprimaca završava sa školovanjem ili poslom i ponuda je najveća. Posljedično, cijene za najmoprimce su najbolje”, rekao nam je Boro Vujović, direktor i osnivač Operete, agencije za promet nekretnina u Zagrebu.

Otkrio je i koji su dijelovi Zagreba najtraženiji kroz cijelu godinu, zbog čega su i cijene nešto veće.

“Uvijek je najtraženija tramvaj zona i sve što se nalazi u njoj ima dodanu vrijednost. Kad pričamo o dijelovima grada, to su Trešnjevka sjever i jug, Maksimir, Donji grad i Medveščak”, kaže Vujović pa dodaje jednu iznimku u posljednje vrijeme:

“Kao izdvojeni kvart, to je Središće u Novom Zagrebu.”

Vlasnik i direktor agencije za nekretnine Imperium immobiliare, Filip Brkan, vodi tvrtku od 2015. i također jako dobro poznaje “puls Zagreba”, no iako se u nekim detaljima slaže s Vujovićem, ima nekih razlika.

U poreznoj oazi rentijera rješenje je gradnja stanova za javni najam

“Kada govorimo o najmu stanova, možemo reći da je tržište najma puno aktivnije između lipnja i rujna. Razlog su, prije svega, studenti u potrazi za stanovima raspona cijene od 350 do 650 eura i uzimaju jedan veliki dio tržišta pa sama potražnja utječe na povećanje cijena od strane najmodavaca koji jednostavno osjete veću potražnju i interes”, govori nam Brkan pa se osvrće na situiranije najmoprimce, zbog kojih cijene također rastu:

“Klupske sezone počinju većinom od rujna, a budući da u Zagrebu imamo najviše velikih sportskih klubova koji za svoje igrače plaćaju stanove ili im daju budžet za njih, sportaši se okreću stanovima u kategoriji od 700 do 1500 eura pa je u spomenutom periodu povećana potražnja za njima. Definitivno, ne možemo izostaviti ni veleposlanstva, strana zastupništva i menadžere koji ulaze u novi kvartal te većinom imaju početak novog mandata od rujna, što znači da su već od srpnja u potrazi za stanovima.”

Tri kategorije najmoprimaca

Naravno, kao što se može zaključiti, potražnja ovisi o životnim prilikama najmoprimca, zbog čega ih je Brkan i podijelio u tri kategorije.

Grad Zagreb gradi ogromnu zgradu za najam stanova

“Dakle, studenti traže jeftinije stanove manje kvadrature, no iznimka su oni sa situiranim roditeljima. Tad govorimo o stanovima u blizini fakulteta, s odvojenom spavaćom sobom i parkirnim mjestom. Kad govorimo o sportašima, sve ovisi gdje im se nalaze lokacije na kojima treniraju. Pritom, željene nekretnine su u pravilu veći stanovi s više spavaćih soba, novije gradnje i dobre opremljenosti. Treći segment, tvrtke, veleposlanstva… idu prema malo višem rangu, no opet ovisi kako su klijenti pozicionirani unutar tvrtke u kojoj rade. Ponekad se tu radi o rezidencijama s velikim okućnicama, a ponekad su to stanovi veće kvadrature u dobro poznatim kompleksima u širem centru Zagreba.”

Zato, za razliku od Vujovića, Brkan savjetuje najam stana nakon što se tržište umiri.

“Prema stečenom iskustvu iz proteklih godina definitivno bih rekao da je bolje pričekati jesen kako bi se potražnja smanjila, a s time i cijene ili uvjeti po kojima se iznajmljuju pojedine nekretnine te tek onda krenuti u potragu za novim stanom, kada govorimo o najmu”, smatra Brkan.

Na kraju, i on je ponudio odgovor gdje ljudi najčešće traže stanove, kad se javljaju za pomoć u njegovu agenciju.

“Godinama se kod nas u Zagrebu nisu promijenile stvari, izuzev za vrijeme potresa. Rekao bih da su vodeće lokacije Donji grad, Vrbik, Maksimir, Vrbani, Knežija, Šalata, Bukovac i Remete”, zaključio je Brkan te također spomenuo Bundek, koji se proteže kroz Središće o kojem je pričao i Vujović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Pogledajte koliko je trgovcima pao promet zbog neradne nedjelje Ovi mirisi mogu privući zmije u vaše dvorište Vlasnik Boškinca: Hrvatska, kao destinacija, treba biti još bolja i skuplja