Majka 17-ero djece otkrila koliko mjesečno potroši na hranu

Pixabay/Ilustracija

Obitelj Kelly Green i njezinog supruga Timothyja u samo je nekoliko godina narasla na 19 članova, a par je otkrio da im, iako godišnje na namirnice potroše dobrih 17.600 eura, to ne predstavlja problem.

Kelly Green (39) ima troje biološke djece sa suprugom Timothyjem (44), a u proteklih šest godina posvojili su još 14 djece. Iako voli svoju veliku obitelj, Amerikanka se mora ozbiljno posvetiti obiteljskom budžetu kako bi stvari držala pod kontrolom. Obitelj mjesečno troši gotovo 1600 dolara (oko 1500 eura, op. a.) na hranu koju kupuju u tri različita supermarketa kako bi dobili najbolju ponudu. Godišnji račun za hranu iznosi 19.200 dolara (dobrih 17.600 eura).

“Odlučili smo se za posvojenje”

Kelly svoj dan započinje prije 6 ujutro i ide spavati u 22.30 kako bi osigurala da svako dijete dobije ono što mu treba. Mama iz Summervillea u Sjevernoj Karolini nedjeljom kupuje tako što sastavlja popis onoga što je na jelovniku za tjedan i planira prema tome. Kelly i Timothy prestali su posvajati djecu kada su postali baka i djed. “Prije šest godina bili smo peteročlana obitelj. Onda smo se odlučili za posvojenje. Saznali smo da je mnogo djece bez roditeljske skrbi. Ukupno smo 129 djece uzeli u udomiteljstvo, 14 smo posvojili i žive kod nas”, rekla je majka.

Plaćamo kruh 15 posto više od prosjeka EU-a: “Pitanje je jesu li doista toliko porasli troškovi”

Posljednje, par je posvojio ovog svibnja. Iako isprva nisu planirali posvojenje, sve se promijenilo kada su ih djeca počela zvati mama i tata. “Mislim da svakodnevica u našoj kući teče glatko ako se držimo rasporeda. Mnogi me roditelji pitaju kako to mogu raditi svaki dan, ali iskreno, radim istu stvar od ponedjeljka do petka. Moj raspored je potpuno isti svaki dan”, otkrila je. Što se tiče hrane i troškova, rekla je da to ovisi o tjednu… “Nekad nam galon mlijeka traje dva-tri dana, a nekada ga popijemo u jednom danu. Ovisi o tome kakav tjedan imamo”, rekla je.

Par je jedno drugom obećao da će okončati posvajanja kada njihova djeca postanu roditelji. „Želimo biti podrška našoj djeci i njihovoj djeci. Imamo dijete koje priprema vjenčanje za sljedeću godinu”, pojasnila je Kelly.

