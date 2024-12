Porez na povratnu ambalažu: Ovo će se promijeniti u Njemačkoj od 2025. za one koji sakupljaju boce

Podijeli :

Skupljati boce i prikupljati novac na automatu? To zvuči lako i unosno. Ali budite oprezni: od određenog iznosa nadalje, predaja praznih boca u Njemačkoj može postati oporeziva i čak može biti skupa. Od 2025. slijedi promjena koja će zahvatiti i sakupljače boca – osnovna naknada, koja regulira neoporezivi dohodak, malo će se povećati.

Zbog sakupljanja povratne ambalaže možete platiti porez u Njemačkoj. Od 2025. mijenja se osnovna naknada – što ima posljedice za sakupljače povratne ambalaže.

Što sakupljači boca trebaju znati?

U Njemačkoj su gotovo svi prihodi regulirani – uključujući prikupljanje boca za polog. Svatko tko skuplja i prodaje boce u velikim količinama može postati obveznik poreza, piše Main Post, a prenosi Fenix.de.

Razlog: Prihodi od prikupljanja boca mogu se klasificirati kao komercijalna djelatnost. To znači da će možda morati biti oporezovani čim ostvarena dobit prijeđe određenu granicu.

Granica do koje je naplata i povrat ambalaže neoporeziva određena je osnovnim poreznim odbitkom. Ako skupljač povratnih boca zaradi više od 11.604 eura godišnje od praznih boca, plaća se porez.

Porez na prazne boce od 2025. godine

Od 2025. osnovna porezna olakšica povećat će se na 12.000 eura prema trenutačnim poreznim planovima. To znači: prihod do tog iznosa ostaje neoporeziv. Međutim, svatko tko redovito ili u većem obimu skuplja povratnu ambalažu i premašuje to ograničenje, mora prijaviti svoj dohodak u svojoj poreznoj prijavi. Povećanje osnovne naknade stoga ima pozitivan učinak na komercijalne skupljače boca.

Kada se prikupljanje pologa klasificira kao posao?

U porezne svrhe prikupljanje boca smatra se gospodarskom djelatnošću ako se obavlja s namjerom stjecanja dobiti i uz određenu redovitost. To je slučaj, na primjer, ako:

– Veće količine boca skupljaju se, primjerice, na festivalima, sajmovima ili događanjima.

– Sakupljanje se provodi sustavno, na primjer fiksnim rutama ili organizacijom aktivnosti.

Dobit ostvarena prikupljanjem komercijalnih povratnih boca tada se unosi u Prilog G porezne prijave kao prihod od komercijalnog poslovanja. Svatko tko jednostavno preda svoju uobičajenu kućanstvo neće morati očekivati ​​nikakve porezne posljedice 2025. godine. Međutim, porez na plastiku trebao bi biti uveden od 2025. godine, navode njemački mediji.

Isplati li se prikupljanje depozita kao izvor prihoda?

Iako se skupljanje povratne ambalaže na prvi pogled čini jednostavnim, rijetko se isplati kao primarni izvor prihoda.

Prihod je često nizak, a porezi se plaćaju za dobit veću od 12.000 eura (od 2025.). Visina pojedinačnog poreza ovisi o ukupnom stanju prihoda.

Kako bi se ostvarili relevantni prihodi od prikupljanja povratne ambalaže potrebno je i mnogo truda. Kako bi premašili dopuštenje od 12.000 eura, sakupljači praznih boca teoretski bi morali prikupiti oko 48.000 boca godišnje (po prosječnoj cijeni od 25 centi).

