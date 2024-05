Stranci uživaju u umirovljeničkim danima, mogu li si isto priuštiti Hrvati? “Naši skupljaju boce”

Podijeli :

Na Kvarneru smo provjerili što si s prosječnom mirovinom mogu priuštiti Nijemci, Slovenci i Talijani, a što Hrvati? Rezultat i nije iznenađujući.

Slovensko-hrvatski par umirovljenika uživa na opatijskoj rivijeri. Ništa im ne nedostaje, kažu nam…

“Mogu si priuštiti sve što trebam, ali kad je čovjek u godinama i potrebe su malo manje. Ja sam pred pedeset godina otišla za njim u Kopar i tako da zbilja si mogu priuštiti Opatiju”, rekla je Vanja iz Slovenije.

“Većina građana, umirovljenika hrvatskih prima oko 430 eura mirovine… No comment“, kazao je Lav iz Slovenija.

U susjednoj je Sloveniji prosječna starosna neto mirovina za ožujak iznosila 895 eura. Pri tomu žene imaju nešto veći prosjek – 909 eura, dok muškarci primaju u 881 euro.

Krenemo li zapadnije do Italije dolazimo do prosjeka od nešto više od 1360 eura za muškarce i 950 eura za žene. Nije puno, s obzirom na standard, ali odraz je to niskih primanja za radnog vijeka.

“Moja mirovina nije ogromna. Mjesečno primam 1800 eura. Dakle, s mirovinom koju dobivate si možete priuštiti i koji dan ljetovanja, odmora? Da, naravno, ali odradim tu i tamo i koji poslić sa strane”, objasnio je Caludio iz Italije.

S knjigom u ruci s pogledom na Jadran u umirovljeničkim danima uživa i Hans iz Njemačke.

“U Opatiji ću ostati pet dana, a zatim planiram tri, četiri dana provesti u Poreču. Koliki vam je otprilike budžet za boravak u Hrvatskoj? Oko 100, 150 eura otprilike dnevno, uključujući hranu”, rekao je Hans iz Njemačke.

U šetnji Opatijom bajnom, a domaćim umirovljenicima nedostižnoj, srećemo i filipinsko-američki par. Tvrde, primanja su nam sjajna, a boravak u Hrvatskoj pristupačan.

“Zato i možemo putovati. Dobro nam je. Oboje smo umirovljeni profesionalci, dobivamo dobar novac”, kazao je John iz SAD-a.

“Potrošili smo više od 10 tisuća dolara. Za vas oboje? Da, da. Vaš budžet to može izdržati? Da, u redu je”, objasnila je Catherine iz SAD-a.

Strani umirovljenici žive puno bolje. No, bacimo pogled na nesretnu hrvatsku statistiku. Iako su mirovine prešle 500 eura u prosjeku, čak 60 posto umirovljenika prima manje od tog iznosa. Najviše umirovljenika, njih oko 135 tisuća, živi s oko 432 eura mirovine. S iznosom od oko 370 eura mirovine preživljava oko 114 tisuća građana. S manje od toga mjesečno raspolaže oko 200 tisuća umirovljenika.

Što si čovjek s takvim novcima može uopće priuštiti? Evo što kažu umirovljenici:

“Ništa, što može? Da kupi hranu i ništa drugo, da preživi.” “Ma, stari smo pa nam više ne treba. Dok smo bili mladi smo si priuštili, putovali smo.” Pa hajde nje tako loše! Možete li si neki luksuz priuštiti, neko putovanje? Ne mogu! Od 380 eura mirovine, ne mogu.” “Pa njemački i talijanski umirovljenici se voze po brodovima, a naši skupljaju boce, eto to vam je cijela priča!”

