Njemačko pravilo 10: Koliko novca trebate štedjeti u kojoj dobi?

Podijeli :

Pixabay / ilustracija

Koliko vam novca treba u starosti? Ne postoji općeniti odgovor na ovo pitanje, ali postoji pravilo koje može poslužiti kao vodič - pravilo 10. Što se krije iza toga?

Koliko biste novca trebali štedjeti za mirovinu da biste zadržali ugodan način života kako starite? Ovo pitanje brine mnoge ljude, a njime su se pozabavili i financijski stručnjaci tvrtke Fidelity Investments.

Razvili su formulu temeljenu na pretpostavci da osoba uštedi 15 posto svojih prihoda godišnje počevši od 25 godina, uloži u prosjeku više od 50 posto svoje ušteđevine u dionice tijekom svog života i odlazi u mirovinu sa 67 godina. Cilj je zadržati svoj način života prije umirovljenja nakon što odete u mirovinu. Iako se model ne može izravno prenijeti na sve u Njemačkoj, bit je ipak zanimljiva.

Cilj: Uštedite deset puta više od zadnjeg godišnjeg prihoda

Na temelju ovih pretpostavki, stručnjaci procjenjuju da bi 10 puta veći prihod prije umirovljenja do 67. godine, zajedno s drugim mjerama, trebao pomoći da imate dovoljno prihoda da izbjegnete financijske poteškoće kako starite.

Od 1. siječnja na snagu stupaju velike novosti u Hrvatskoj, provjerite što se sve mijenja Nova isplata pomoći umirovljenicima, evo kad mogu očekivati novac Kolika je mirovina nakon 45 godina rada za minimalac u Hrvatskoj, a kolika u Njemačkoj?

Konkretan primjer: Ako zarađujete 50.000 eura godišnje neposredno prije mirovine, trebali biste imati 500.000 eura ušteđevine. Zvuči puno.

Tako misle i stručnjaci Fidelityja. No, predlažu da postupite na sljedeći način: Uštedite barem 1 puta svoj godišnji prihod do 30. godine, tri puta do 40. godine, šest puta do 50. godine i osam puta do 60. godine. Ali to je samo pravilo koje ovisi o tome kada se želite umiroviti, koja prava imate i koliko dugo u konačnici živite.

Problem s ovim općim pravilom: Život je pun iznenađenja, i negativnih i pozitivnih. Bilo bi fantastično kada bi svatko mogao izdvojiti jedan ili više godišnjih prihoda tijekom desetljeća, ali nažalost to obično funkcionira samo u teoriji. Krize, djeca i bolesti teme su koje onemogućuju pridržavanje takvog plana. Oscilacije stope štednje potpuno su normalne.

Postoje i drugi čimbenici koji su izvan naše kontrole: ekonomski razvoj, cijene na burzi, dobra i loša sreća.

Sva planiranja odlaska u mirovinu temelje se na pretpostavkama. Većina ovih pretpostavki s vremenom će se pokazati pogrešnim. Ali to je u redu. Neizvjesnosti su dio procesa. Iz tog razloga, ne biste trebali dopustiti da vas obuzme briga. Najvažnija stvar koju trebate učiniti kao mlada osoba je početi štedjeti, piše Fenix magazin.

Majka troje djece otkrila kako je troškove s 1.200 eura smanjila na samo 440 eura mjesečno Japanski pristup štednji koji traje već 100 godina: Početkom mjeseca napravite ovo…

Što prije, to bolje. Što ranije uložite, imate više vremena da uspješno izgradite bogatstvo. Fondovi širokog spektra i ETF-ovi idealni su za to. Ako ulažete desetljećima, imate dovoljno vremena prebroditi krize i proći uspone. Također imate koristi od kamata, odnosno dobiti koju ostvarujete putem kamata.

Što ranije uložite, više ćete imati koristi od toga. Ukratko: Nikada nije prerano za ulaganje u svoju budućnost, ali u jednom trenutku može biti prekasno.

Jedino pitanje je: Koliko biste trebali uštedjeti? Ako okolnosti dopuštaju, vaša stopa štednje trebala bi iznositi dvoznamenkasti postotak vašeg neto prihoda, tj. najmanje 10 posto. 10 posto je razumno, ali naravno 15 ili 20 posto je još bolje. Ali ako doista uspijete razumno uložiti prosječno 10 posto svog prihoda, svakako biste trebali biti u dobroj financijskoj poziciji u starosti.

Kako će vaša mirovina izgledati, ovisi o vama, barem financijski. Što prije riješite problem, to bolje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović se oglasio zbog izbora novog glavnog državnog odvjetnika Može li sporije? Stanar iz Zagreba od 1996. se vuče po sudu jer ga je djelatnik MORH-a izbacio na ulicu