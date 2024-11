Od danas skuplji plin i struja, hoće li poskupjeti i nafta? Ekonomist nema dobre vijesti

Podijeli :

Za studeni će računi za struju biti veći za 6,5 posto. O ovim i potencijalnim drugim poskupljenjima u Newsnightu je s našim Ilijom Jandrićem razgovarao ekonomist Željko Garača.

Poskupljenje struje i plina

Od 1.11. su skuplji plin i struja za 6,5 %. Hoće li ovo dovesti do novog lančanog poskupljenja?

“Odrazit će se sigurno jer energenti su utkani u svaku aktivnost pa tako i proizvodnju. Proizvođači i svi oni koji su uključeni u lanac dobave će to ukalkulirati u svoje cijene”, kazao je Garača pa nastavio:

Primorac: U listopadu došlo do ubrzanja rasta inflacije zbog baznog efekta Inflacija u eurozoni ubrzala u listopadu: Snažniji rast cijena i u Hrvatskoj

“Moramo reći da je sada, iako je došlo do porasta inflacije, on nije koliki je mogao biti da nismo imali pad cijena energije u odnosu na prošlu godinu. Bez obzira na rat u Ukrajini i krizu na Bliskom istoku, cijena nafte na svjetskom tržištu je nešto preko 70 dolara tako da možemo očekivati pored povećanja koje nam se najavljuje, da će doći i do porasta cijena nafte pa će se to odraziti na porast cijene energenata od kućanstava do proizvodnje.”

Podsjetimo, predstavljajući novi paket mjera u rujnu, predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je da poskupljenje plina i struje ide u dvije faze, prvo poskupljenje u studenom, drugo u siječnju.

“Što se struje tiče, sve države EU-a se povlače iz potpore, tako da će će doći do određenog porasta, i to kroz 6 mjeseci 10 posto. To će ići u dvije faze, u studenome 6,5 posto i početkom godine ponovno. Bez mjera bi bilo 584 eura, a s mjerama vlade 482 eura”, kazao je tom prilikom Plenković.

Velik dio građana u riziku od siromaštva

Garača se osvrnuo i na nove podatke koji su pokazali da je čak 19 % stanovništva u Hrvatskoj u riziku od siromaštva, a posebno je teško umirovljenicima.

“Moraju se naći izvori za to financiranje, moram naglasiti da postoji ogromna fiskalna rezerva koja bi se mogla iskoristiti za povećanje mirovina i druge stvari, a to je tranzicijski trošak mirovinske reforme koji je enorman”, kazao je Garača.

“Postoji jako velik dio građana u riziku od siromaštva, gledao sam malo tu metodologiju i mislim da bi te brojke mogle biti i lošije”, dodao je Garača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.