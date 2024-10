Orešković otkrio što se krije iza uspjeha tvrtke Bosqar Invest: Za nas je Hrvatska dobro okruženje

Podijeli :

Stjepan Orešković, osnivač i većinski suvlasnik tvrtke Bosqar Invest, bio je gost N1 Studia uživo gdje je komentirao uspješno poslovanje ove firme koja je uspješno prikupila 49,1 milijun eura novog kapitala, kao i uvjete poslovanja u Hrvatskoj.

“Model je jako zanimljiv. Nekoliko je razloga zašto se to dogodilo. Prvi i najvažniji je to što mi dosta polažemo važnost na ono što se uglavnom deklarativno tvrdi da je važno. Mi smo skupili tim mladih ljudi koji su napredovali. Jako nam je važna obrazovanost i znanje. Zagovaramo potpuno transparentno upravljanje kompanije i to je jedan od razloga zašto smo uspjeli”, kaže Orešković komentirajući uspjeh svoje firme čija će ukupna tržišna kapitalizacija dosegnuti 294,6 milijuna eura.

Uvjeti poslovanja u Hrvatskoj

Odgovorio je i na pitanje može li Hrvatska u uvjetima poslovanja konkurirati u odnosu na druge zemlje.

“Razlike u uvjetima poslovanja su jako velike između država. Mi smo sada prisutni u 19 zemalja i na 62 svjetska tržišta. Porezne politike su različite. Postoji jako puno elementa kroz koje možete gledati što je dobro okruženje. Za nas je Hrvatska dobro okruženje jer smo našli načina da iza nas stanu hrvatski investicijski fondovi i da nam daju podršku i priliku što možemo napraviti na međunarodnim tržištima”, otkrio je Orešković.

“Kratkoročni indikatori su jako dobri, ali ne živimo kratkoročno i kad gledate što bi nas trebalo jako brinut za budućnost onda su to mnoge teme koje brinu Europu, a i neke teme koje bi trebale brinuti Hrvatsku u smisli toga što moramo početi raditi sada da ovi kratkoročni rezultati ne bi postali dugoročna glavobolja”, dodao je.

Odgovorio je i na pitanje vidi li namjeru ili planove da se ti ciljevi promijeni u srednjoročnom i dugoročnom smislu.

“Cijeli financijski sektor su primjer veze politike i profesionalizma i znanja. Uvijek su povlačili ljude s najboljih dijelova ekonomskog fakulteta. I kad gledate efekte svega toga, oni su odlični. Ali, kad gledate neke druge sektore, način kako se upravlja zdravstvom je nešto što sigurno nije primjer veze između znanosti u upravljanju i prakse”, rekao je Orešković.

