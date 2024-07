Pariški hoteli snižavaju cijene nakon niza negativnih komentara o njihovom podizanju

Podijeli :

Dok u Parizu traju Olimpijske igre hotelski operateri čine posljednje pokušaje da privuku putnike i turiste koji onamo stižu u posljednji trenutak, snižavajući cijene i minimalne uvjete boravka, nakon negativnih komentara u medijima o velikom podizanju cijena smještaja prije početka igara.

Cijene hotela pale na 258 eura

Turistički ured Pariza u ponedjeljak je objavio da su prosječne cijene hotela za vrijeme održavanja Igara pale na 258 eura po noćenju.

To je znatno smanjenje s obzirom na to da su ranije tijekom ljeta iznosile i 342 eura, što je u to vrijeme predstavljalo povećanje od 70 posto u odnosu na prosječnu cijenu od 202 eura u srpnju 2023.

Putnički agenti kažu da posjetitelji sada mogu naići i na popuste u rasponu od 10 do čak 70 posto preko turističkih agencija, osobito nakon što su interes i potražnja za boravkom u Parizu za vrijeme održavanja Igara pali ispod očekivanja zbog previsokih cijena i sigurnosnih problema.

Predstavnica ugostitelja tvrdi da cijene u sezoni nisu previsoke: Idemo u dobrom smjeru

“Ugostiteljska i turistička industrija u Francuskoj je i drugdje u svijetu nedvojbeno naučila lekciju kada su posrijedi cijene za vrijeme održavanja velikih događaja i njihovo neopravdano podizanje”, smatra Tim Hentschel, izvršni direktor Hotel Plannera, internetske stranice za rezervacije putovanja na kojoj se može rezervirati 1,4 milijuna objekata širom svijeta.

Po podacima Hotel Plannera za početak kolovoza u nekim je pariškim je hotelima s četiri zvjezdice evidentiran pad prosječnih cijena i do 66 posto.

No brojni su pariški hoteli ipak odlučili ukinuti ograničenja, poput datuma dolaska i duljine boravka, nastojeći privući ‘last minute’ posjetitelje, kažu iz putničkih agencija.

“Pravila su malo manje stroga, no cijene i nisu toliko” kada su posrijedi vrlo luksuzni hoteli, kaže Neil Kurman, putnički agent luksuzne turističke agencije Protravel International.

To se, primjerice odnosi na hotele s pet zvjezdica, poput “Le Royal Monceau – Raffles” u kojemu noćenje za vrijeme trajanja OI još uvijek stoji gotovo 3000 eura.

