Paunović otkrio koliko stanova ima u Makarskoj u kojima nikad nije potekla voda

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović komentirao je, gostujući u emisiji Točka na tjedan, najavljeni porez na nekretnine i problem praznih stanova u njegovom gradu.

Osvrćući se na najavljeni porez na nekretnine izjavio je kako smatra da će doći do nekog iskoraka, ali kako nije riječ o sveobuhvatnom rješenju. “Mislim da je tu Vlada malo “ofrlje” pristupila”, dodao je.

Upitan oko toga kako će primjenjivati najavljeni porez na nekretnine u Makarskoj, Paunović je izjavio kako mu je u interesu domicilno stanovništvo Makarske.

“Nama je jedan određeni alat stavljen u ruke krajem prošle godine i mi smo izglasali primjerice porez na kuće za odmor u maksimalnom iznosu. To je bila politička odluka kojom smo htjeli začepiti proračunsku rupu koja je nastala micanjem prireza odnosno oduzimanjem prireza lokalnoj upravi i samoupravi. Napravili smo to da popunjavanje proračunske rupe bude na teret ljudi koji nisu domicilno stanovništvo. Sve ono što bude išlo u korist našeg domicilnog stanovništva, naših lokalnih ljudi mi ćemo podržati. Sve ono što bude penalizacija ljudi, koji su tu došli kratkoročno ostvariti dobit, je naša politika s kojom ćemo dodatno oporezivati”, pojasnio je.

Prazni stanovi u Makarskoj

Upitan o praznim nekretninama i stanovima u Makarskoj Paunović je pojasnio kako je broj tih stanova velik.

“U Makarskoj se nalazi jako puno praznih stanova. Mi smo među prvim sredinama koje smo napravili Studiju nosivog turističkog kapaciteta i to je ujedno postala norma u turizmu. Studija nam je pokazala kako u Makarskoj postoji 1000 stanova u kojima nikad nije puštena voda. Dakle to su prodani stanovi oni su na tržištu, a nikad nije potekla voda u tim stanovima. Što nam to govori? To nam govori o tom špekulativnom kapitalu… U periodu inflacije novac traži sigurnu luku, a ona je u nekretninama. I to se događalo u Makarskoj, dakle 1000 stanova je broj koji je pokazala samo studija, a taj broj vjerojatno samo raste”, zaključio je Paunović.

