Predstavljen je prvi plan stambene politike u hrvatskoj povijesti. Što očekivati?

Podijeli :

Vladin plan je ambiciozan i u teoriji zvuči dobro. No, misle li tako i oni na koje će se odnositi? Iznajmljivači i stručnjaci za nekretnine na pojedine mjere gledaju dvojako, ali ono u čemu se svi slažu je da reda na tržište nekretnina, treba uvesti.

Prvi plan stambene politike u hrvatskoj povijesti ima jedan cilj: priuštivo stanovanje. Najviše pozornosti izazvala je odluka da se Vlada postavi u ulogu posrednika između najmodavaca i najmoprimaca. Iznajmljivači kažu – ta mogućnost će samo nekima od njih biti zanimljiva.

“Za ljude kojima to možda nije stabilan izvor prihoda, znači koji su možda imali neka negativna iskustva ili u nekretninu treba uložiti, dosta dobra mjera. A za ljude koji zapravo ulažu konstantno u to i kojima je to dodatan izvor prihoda, kao što sam ja u ovom slučaju, mislim da to definitivno nije dobra mjera jer mi se oslanjamo svaki mjesec na taj prihod. Znači, to nije da se mi oslanjamo sad nešto kratkoročno, nego je u našem mjesečnom budžetu”, rekla je iznajmljivačica Hana Ilijazović.

Bačić predstavio Nacionalni plan stambene politike: Jedna mjera o najmu stanova će izazvati najviše polemika

Uvođenje reda na tržište

U jednom se svi slažu – reda na tržište treba uvesti.

“Jedna strana će vam reći: to je dobrodošlo, druga strana će vam reći: to nije dobra stvar. Ali definitivno, malo reda treba uvesti jer u stambenim zgradama u kojima imamo po desetak apartmana u centru grada, mislim da to isto nije neka solucija. Znači, morat će se malo reda uvesti u to”, rekla je stručnjakinja za nekretnine Tamara Abram.

S time se slažu i građani.

“Ima jako puno, što bi rekao, ovoga… terena na kojima bi se slobodno moglo graditi i onda se treba ugledati na neke države koje imaju uređene socijalne probleme sa ljudima i da su to socijalni stanovi”, govori nam građanin koji na upit oko toga trebali država graditi stanove odgovara “Apsolutno. I to bi trebali biti državni stanovi i mogli bi dobiti samo oni ljudi koji su stvarno socijalno ugroženi.”

“Baš smo pričali o tim mladima, danas smo pričali kako neće nikako doći do tog stana, evo. I biti će uvijek podstanari. Nekad se to davalo. Mi u firmi smo dobivali stanove od firme, a sad…”, govori nam druga sugovornica.

A sad su se vremena promijenila pa je za kupnju stana potrebno izdvojiti značajno više. U većim urbanim sredinama prosječan kvadratni metar košta i do 4000 eura, a najam u prosjeku između 400 i 700 eura. Ipak, i dalje nedostaje nekretnina.

Što misle privatnici?

“Novogradnje je jako malo, bez obzira na to što je Zagreb zapravo veliko gradilište. Novogradnje je… Ne ide trend potrebe zapravo s vremenom”, govori nam Ilijazović.

“Mislim da do toga neće doći. Mislim da više cijene neće rasti, a ovo će možda u nekim dijelovima Hrvatske djelovati na to da bude više stanova, pogotovo stanova za dugoročni najam. Kad pričamo tu priču, prije svega mislim na obalu i na taj način će rasteretiti potražnju odnosno povećati ponudu i apsolutno djelovati na tržište da rasta cijena više ne bude”, govori nam Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine.

Poznati profesor o Nacionalnom planu stambene politike: Ohrabrujuće ali…

Iz privatnih agencija za posredovanje nekretninama, čija će konkurencija uskoro postati državna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, pozdravljaju predložene Vladine mjere.

“Ovo što je najavljeno da se vraća pola PDV-a kod kupnje prve nekretnine za dio, kupaca, lakše i brže ishođenje građevinskih dozvola što nam u svakom slučaju treba jer će se time brže povećati stambeni fond i onda ta pravna sigurnost kako najmoprimaca tako i najmodavaca su stvarno pozitivne mjere koje mogu imati dobre učinke na tržište”, ocijenio je Vujović.

Nacionalni plan stambene politike ne može se odvojiti od poreznih izmjena koje na snagu stupaju prvog siječnja, a pogađaju dnevne iznajmljivače.

“Ono što se sprema od iduće godine, većina, mislim da pričam u ime privatnih iznajmljivača, da još uvijek nije svjesna onoga što će ih zadesiti, što će ih pogoditi. Naglašavam, ne može se praznim stanovima i prisilom u dugoročni najam riješiti demografska politika zemlje”, govori Ana Brničević, tajnica Udruge obiteljskog smještaja.

Hoće li prvi Nacionalni plan stambene politike Hrvatske do 2030. omogućiti pad cijena stanova pokazat će se u idućim godinama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jeste li već probali ovo voće? Sada mu je sezona, a odličan je dodatak slasticama Halitoza ili loš zadah: Najčešći uzroci i savjeti kako ga spriječiti