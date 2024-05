Počeo treći Adria Summit: Od Jadranskog područja do San Francisca

Podijeli :

Adria Summit

Treći Adria Summit službeno je otvoren 8. svibnja u Kempinski Adriatic hotelu u Umagu.

Konferenciju su otvorili organizatori Dejan Tešić i Zoran Torbica, uz prisustvo Stefana Lazarevića, predsjednika Američke gospodarske komore u Srbiji. S više od 80 predavača iz cijelog svijeta, Adria Summit se pozicionirao kao jedan od najznačajnijih događaja u području tehnologije, digitalne trgovine, poslovanja i inovacija.

Više od 400 sudionika iz 19 zemalja okupilo se u Istri gdje će tijekom 2 dana raspravljati o internetskom poslovanju, digitalnoj trgovini, financijama, internet pravu i digitalnom marketingu, što svjedoči o tome da Adria Summit postavlja visoke standarde i pruža nezamjenjivu priliku za razmjenu znanja i povezivanje.

Cilj ovogodišnjeg Adria Summita je osnažiti tvrtke u regiji i otvoriti put prema poslovnom nastupu u SAD-u, s posebnim naglaskom na San Franciscu kao epicentru internetske industrije. Njegova važnost leži u stvaranju veza i prilika za tvrtke koje žele proboj na globalno tržište. Tijekom dva dana predavanja u Kempinski Adriatic hotelu u Umagu i Kempinski Palaceu u Portorožu, sudionici će imati priliku čuti izvrsna predavanja, sudjelovati u radionicama te razmijeniti ideje i iskustva s vodećim stručnjacima iz različitih područja.

“Inspiriran ciljem konferencije, želim s vama podijeliti jednu anegdotu. Kada sam u Americi ljudima opisivao Adrijansku regiju, rekli su mi da ih sve to podsjeća na Kaliforniju. Trebamo graditi ekonomske mostove i učiti jedni od drugih. Ta ‘europska’ Kalifornija znači inovaciju, zelenu ekonomiju i digitalnu transformaciju. To je način na koji se trebamo pozicionirati i predstavljati regiju drugima. Smatram da je to ključno za našu budućnost”, rekao je Stefan Lazarević na otvaranju.

Dejan Tešić je izjavio: “S obzirom na to da je umjetna inteligencija glavna tema ovogodišnje konferencije, razmišljao sam da umjesto mene konferenciju otvori moj AI avatar. Tehnologija je toliko napredovala da je to moguće, i vjerujem da bi taj AI avatar djelovao zanimljivije i mlađe od mene. Ipak, smatram da umjetna inteligencija ne može zamijeniti ovo naše okupljanje, druženje, kao ni dobru energiju među svima nama. Zahvaljujem svima što ste ovdje.”

“Temelj naše vizije je Adriatic Business Chamber – simbol nade i prilike kako za poslovne ljude, tako i za studente. Ali naša misija ne zaustavlja se samo na poslovima. Želimo osnažiti sljedeće generacije lidera kroz obrazovanje. Pružanjem stipendija, praksi i mentorskih programa, težimo prevladati jaz između Adriatic regije i svjetski priznatih sveučilišta u San Franciscu,” ističe Zoran Torbica.

On dodaje: “U svijetu obilježenom podjelama, sposobnost da se udružimo, bez granica i ograničenja, naša je najveća snaga. Zajedno ćemo napisati sljedeće poglavlje o Adriatic regiji i San Franciscu – poglavlje koje nije obilježeno podjelama i nesuglasicama, već suradnjom. Zajedno ćemo stvoriti bolje sutra za buduće generacije.”

Adria Summit, vodeći događaj koji okuplja lidere e-trgovine, inovatore i poduzetnike iz cijele regije, održava se već treću godinu za redom. Održava se od 8. do 12. svibnja 2024., na dvije lokacije – u Umagu u Hrvatskoj i u Portorožu u Sloveniji. Cjelokupni program konferencije možete pogledati ovdje.

