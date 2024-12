Građani sve više odlaze u starosnu mirovinu: Najviše ih ima ispod 19 godina staža

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Sveukupno je korisnika mirovina, bez međunarodnih ugovora, u listopadu bilo 1.039.174. Od toga je 700.967 njih u nekoj vrsti starosne mirovine.

Ona u prosjeku iznosi 613,80 eura, što čini 46,43 posto udjela u plaći, a to je ujedno i deset eura manje od prosječne mirovine svih umirovljenika. Prije pet godina je situacija bila drugačija. Tada je bilo za oko 30.000 korisnika manje, a i iznos mirovine za 207 eura manji, prenosi mirovina.hr.

Sveukupna starosna mirovina uključuje starosne mirovine, prijevremene, ali i starosne mirovine za dugogodišnje osiguranike. Najviše korisnika sveukupne starosne mirovine ima do 19 godina staža za što dobivaju iznos od 323 eura, a to čini samo 24,44 posto udjela u plaći. To je za oko 300 eura manje u odnosu na iznos prosječne mirovine umirovljenika bez isplata prema međunarodnim ugovorima.

Prosječni iznos mirovine

Na starosnu mirovinu građani Hrvatske imaju pravo kada napune 65 godina života i barem 15 godina staža. Ipak, za žene je ovo nešto drugačije. Trenutačno, žena može u mirovinu sa 63 i pol godine. Međutim, od iduće godine dobna granica povećava se za još tri mjeseca pa će trebati imati 63 godine i devet mjeseci za starosnu mirovinu.

Umirovljenici koji su u starosnoj mirovini, bez onih kojima isplate idu prema međunarodnim ugovorima, tako u prosjeku dobivaju 613,80 eura. To je za deset eura manje od prosječnog iznosa mirovine. Radi se o udjelu u plaći od 46,43 posto. Najviše je onih koji imaju do 19 godina staža. Njih je 80.317 i dobivaju 323 eura, prema zadnjim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Treba napomenuti kako u sveukupne starosne mirovine spadaju starosne, prijevremene, ali i starosne mirovine za dugogodišnje osiguranike.

Logično, najveće iznose dobivaju oni s najviše staža. To su oni s 46 i više godina mirovinskog staža. Oni dobivaju 999,15 eura mirovine, što čini visokih 75,58 posto udjela u plaći. Njih je 17.290, a mirovina im i dalje nije ni blizu iznosa koji dobivaju zastupnici u Hrvatskom saboru i članovi Vlade kao i glavni državni revizor. Oni dobivaju 2.165 eura.

Najmanje korisnika sveukupne starosne mirovine ima 45 godina mirovinskog staža, a dobivaju iznos od 893,55 eura. Za usporedbu, dugogodišnji osiguranici koji imaju minimalno 41 godinu staža, ali su se umirovili prije uvjeta za starosnu mirovinu dobivaju 715 eura.

Povećao se broj korisnika

Prije godinu dana je bilo 694.875 korisnika sveukupne starosne mirovine bez međunarodnih ugovora, što je za oko 6.000 korisnika manje nego danas. Također, mirovina im je tada iznosila 544,12 eura, što je činilo 47,07 posto udio u plaći. Ovi umirovljenici tako danas dobivaju 69,68 eura više.

Prije pet godina je situacija bila drugačija. Tada je korisnika sveukupne starosne mirovine bilo 673.482, što je za nešto manje od 30.000 korisnika u odnosu na danas. Iznos mirovine im je također bio manji i iznosio je 405,67 eura. Prema tome korisnici starosne mirovine danas dobivaju 207 eura više i to zahvaljujući usklađivanju.

