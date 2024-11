Umirovljenici ogorčeni: “Prevareni smo, nema 13. mirovine”

Podijeli :

N1

Mirovine su ispod svake razine, mi smo treći po siromaštvu starijih ljudi u EU-u, kaže Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika

Božićni blagdani vrijeme su kada se više troši i kupuje, ako se ima iz čega, a i ove godine dio jedinica lokalne samouprave izdvaja novčana sredstva iz svojih proračuna za božićnice umirovljenicima koje se kreću od 50 pa do 600 eura.

Socijalne razlike

No, iz Sindikata umirovljenika Hrvatske traže više, ne od lokalnih jedinica kojima, štoviše, zahvaljuju na gesti, nego od Vlade, za koju tvrde da ih je prevarila. Jasna Petrović, predsjednica ovog sindikata, kaže za Novi list da je to što daju lokalne jedinice pohvalno, možemo im, onima koje su odlučile dati, samo čestitati što su pokazale socijalnu osjetljivost, ali to je, veli, socijalna potpora, to nema veze s mirovinama.

“Tu će božićnicu dobiti i ljudi koji ne dobivaju mirovine, nego socijalnu pomoć, koji imaju nacionalnu naknadu, i dobro je i pohvalno da se to daje. No, mi ovdje govorimo o umirovljenicima. Točno prije godinu dana uspjeli smo postići dogovor oko te 13. mirovine, i onda su se godinu dana bavili samo izborima. Kad god bismo ih podsjetili, bilo je nešto, nova Vlada, novo formiranje nacionalnog vijeća itd., i godina je prošla. Ali nisu zaboravili podići svoje plaće za 83 posto.

Što se tiče umirovljenika, mi smo definirali način, model kako će se povećanje izračunati, za to vam treba pola sata, jedna sjednica koju nisu sazvali, niti nam je omogućili iako su bili obavezni.

Prema tome, što znači dobiti ovaj iznos da kupite kilu mesa? Lijepa stvar, hvala gradonačelnicima i načelnicima, ali nije ništa napravljeno da bi se povećale mirovine, jer 13. mirovina ulazi u prosjek, a oni se stalno hvale kako će podići prosjek.

Prosvjedi se često politiziraju

Evo, imali su priliku, sada je prosinac skoro, mogli su to napraviti, i to je sad preko noći, ali procjenjuje – tko? Gospodin Primorac, naš ministar financija, koji inače pokazuje apsolutnu socijalnu neosjetljivost prema umirovljenicima, ove godine, kaže, neće biti ništa od 13. mirovine: bit će druge”, ističe Petrović.

Vezano za prosvjede koji se spominju, Petrović kaže da se često politiziraju, pa možda i stoga umirovljenici nerado sudjeluju u većem broju. Uvijek je, veli Petrović, pitanje tko vas hoće voditi i s kojim motivima, a umirovljenici imaju dugo pamćenje. Da nije bilo stanarskih prava, ističe Petrović, danas bi mnogi bili i na ulici.

“U petak počinjemo pregovore oko tih mirovina, naravno, dobit ćemo vjerojatno puno protivnika u nekim uglednim profesorima s prava i predstavcima financijske industrije. Već počinju pregovori oko novog Zakona o mirovinskom osiguranju. Nažalost, puno imamo onih koji su razmaženi pozicijama i društvenim položajima, a sudjeluju u tome i uglavnom nas blokiraju u prijedlozima. Zaključno bih rekla da kod nas ipak dominira – financijska industrija”, istaknula je Petrović za Novi list.

