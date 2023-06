Stiže debeli bonus: Evo tko će u Njemačkoj dobiti premiju i do 3.000 eura

Podijeli :

Njemački kancelar i njegovih 16 ministara mogu se veseliti debelom bonusu. Olaf Scholz (64, SPD) i njegovi kolege iz vlade trebali bi dobiti inflacijsku premiju od 3.000 eura – bez poreza!

Više novca za članove Vlade moguće su zahvaljujući kolektivnom ugovoru koji vrijedi za javni sektor. Njime se predviđa kako će 2,5 milijuna zaposlenika na državnoj i lokalnoj razini uz povećanje plaća dobiti inflacijsku premiju od 3.000 eura bez poreza, piše Fenix-magazin.

Bonus od 3.000 eura

Kako bi se građani lakše nosili s eksplozijom troškova, Vlada je uvela inflacijsku premiju: poslodavci mogu zaposlenicima isplatiti do 3.000 eura bez poreza. To su iskoristili mnogi poslodavci koji rade po kolektivnim ugovorima (metalna i elektroindustrija, farmacija), te koji su svojim radnicima isplatili premiju ili jedan dio do sada.

U javnom sektoru 3.000 eura isplaćuje se u nekoliko koraka. Konkretno npr. odgajatelji, vozači autobusa u lipnju će dobiti 1.240 eura premije, a ostatak će im biti isplaćen od srpnja do veljače. U tom periodu će na plaću dobijati 220 eura mjesečno.

Kako pišu njemački mediji, kancelar i ministri također dobivaju dodatni novac, odnosno 3.000 eura bonusa.

Ne štedi se dovoljno

Njemački mediji se pitaju trebaju li kancelar i (službena plaća 21.500 eura mjesečno) i ministri (16.800 eura) doista dobiti inflacijsku premiju.

Kritike stižu iz Udruge poreznih obveznika. “Još uvijek nema državnog proračuna za iduću godinu, jer se ne štedi dovoljno. I sada ministri dobivaju premiju za inflaciju? Apsolutno krivi signal se šalje! Kancelar i članovi kabineta bi trebali dati primjer i ne dobiti premiju”, navode iz Udruge.

Unatoč kritikama, isplata inflacijske premije za ministre i kancelara je po zakonu.

U nacrtu zakona stoji: „Za ublažavanje posljedica povećanja potrošačkih cijena članovima njemačke Vlade odobrit će se jednokratna posebna isplata od 1.240 eura za lipanj i posebna isplata od 220 eura mjesečno od srpnja 2023. do veljače 2024.”

