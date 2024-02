Stižu nova pravila EU-a o igračkama: Svaka će imati putovnicu, a zabranjuju se i štetne kemikalije

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

E-trgovina i umjetna inteligencija novi su izazovi zbog kojih se mijenjaju pravila EU-a o sigurnosti igračaka radi bolje zaštite djece. Osvježena su ona usvojena 2009., i to zabranom najštetnijih kemikalija kao što su endokrini disruptori. Uvodi se i digitalna putovnica za igračke kako bi se olakšale sigurnosne provjere

Digitalne tehnologije dovele su do novih opasnosti u igračkama. Tako će ‘radio igračke’ morati biti sukladne s bitnim zahtjevima za zaštitu privatnosti, a one povezane s internetom morat će sadržavati zaštitne mjere za kibernetičku sigurnost i zaštitu od prijevare.

Utvrđeni su i određeni nedostaci zbog mogućih rizika koji proizlaze iz štetnih kemikalija u njima.

Rezultiralo je to novim pravilima EU-a o sigurnosti igračaka radi bolje zaštite djece, a u utorak ih je izglasao Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta. Otkada su 2009. stupila na snagu, došlo je do novih izazova, kao što su e-trgovina i umjetna inteligencija, a uočeno je to da mnoge nesukladne i nesigurne igračke ostaju na tržištu Europske unije, prenosi tportal.

Riječ je o posebno bitnim zahtjevima i postupcima ocjenjivanja sukladnosti koji se trebaju jedinstveno primjenjivati na području cijele Europske unije, navodi se u objašnjenju Europskog parlamenta, kako se ne bi ostavio prostor za različite provedbe u pojedinim državama članicama.

Sigurna upotreba igračaka

Novim pravilima definira se obveza stavljanja posebnih upozorenja kada su ona neophodna za sigurnu upotrebu igračaka, ali i da proizvodi budu u skladu s općim i posebnim sigurnosnim zahtjevima. Posebni sigurnosni zahtjevi za igračke odnose se na fizikalna i mehanička svojstva, zapaljivost, ali i kemijska i električna svojstva te higijenu, sve do radioaktivnosti.

Posebno se ograničavaju štetne tvari, kao što su one kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju, endokrini disruptori, respiratorni senzibilizatori i tvari toksične za određeni organ. Mogućnosti odstupanja od ove zabrane, kako navode u objašnjenju Europskog parlamenta, su ograničene.

Putovnica

Proizvođač je dužan izraditi i putovnicu za igračku, a ona će zamijeniti izjavu o sukladnosti. Putovnica će biti povezana putem nosača podataka s jedinstvenim identifikatorom proizvoda te će ispunjavati iste tehničke zahtjeve za kontakt.

