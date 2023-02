UG ne prodaje Telemach: Riječ je o trendu kojim se želi ostvariti dodatni prihod

Podijeli :

Izvor: N1

Iz United Grupe, vlasnice televizijskih kuća N1 i NovaTV, neslužbeno demantiraju - nemaju namjeru prodati mobilni operater Telemach. Naprotiv, samo se priklanjaju vladajućem trendu u sektoru mobilnih operatera - bazne stanice i tornjevi izdvajaju se u posebne kompanije i prodaju, nakon čega pristup tim tornjevima mogu dobiti i ostali igrači na tržištu.

Medijske spekulacije o prodaji mobilnog operatera Telemach prvo su se pojavile u slovenskim Financama, a zatim se prelile po svim susjednim državama. No, čini se da je istina ipak bitno drugačija. Iz United Grupe kažu – ne prodaju Telemach, već nalaze način kako ostvariti dodatni prihod od temeljne infrastrukture.

“U skladu s trenutnom praksom na tržištu, planiramo monetizirati našu infrastrukturu mobilnih baznih stanica u nekima od zemalja u kojima United Grupa posluje, uključujući i Hrvatsku.”

Uobičajena praksa

Grupa zapravo radi ono što su mnogi svjetski telekomunikacijski divovi već napravili, smanjujući tako svoju razinu zaduženosti.

“To rade i drugi telekomi u svijetu, to rade i Vodafone i Deutsche Telekom i Telekom Austria, A1 Hrvatska, to će u nekom trenutku vjerojatno napraviti i HT, s obzirom na to da je DT već krenuo u to, Telekom Italia, British Telecom, u Americi je to zapravo jedna normalna stvar da svi koriste istu čeličnu infrastrukturu na koju se stavljaju bazne stanice”, kaže Dražen Tomić, glavni urednik ICTbusiness.info.

U United Grupi ističu da su jedna od rijetkih europskih telekomunikacijskih kompanija koje posjeduju gotovo 100 posto svoje vlastite mobilne i fiksne mreže. U skladu sa svjetskom praksom, kažu već su krajem 2021. započeli proces odvajanja tornjeva u kompaniju United Towers.

Tim izdvajanjem planiraju doći do prihoda za smanjivanje razine zaduženosti – prije svega za lakšu otplatu duga od ukupno nešto više od milijardu eura koji u dvije rate dospijeva 2024. i 2025. godine.

“Logično je da telekom operatori nalaze načina kako će kapitalizirati svoju relativno mrtvu imovinu na kojoj je mali povrat investicije. I za to služe specijalizirani fondovi, kojima je takav mali povrat u sigurnu imovinu jako zadovoljavajući”, navodi telekomunikacijski stručnjak Đuro Lubura.

Kako objašnjavaju u Grupi, radi se o tipičnoj “sale and leas back” transakciji u kojoj bi Grupa prodala bazne stanice, a Telemach Hrvatska ih uzimala natrag u zakup.

Okrupnjavanja donose manje troškove, a oni – manje cijene

Bazne stanice ili tornjevi, trend nije ništa novo niti na Hrvatskom tržištu. A1 Hrvatska već je nominalno izdvojio tvrtku A1 Towers s oko 2000 tornjeva, koja sad konkurira državnim Odašiljačima i vezama.

“To je trend u svijetu, telekom operatori se bave onim što je njihov posao, a to je pružanje usluga korisnicima. I u stvari je potpuno nebitno tko je vlasnik infrastrukture, bili to stupovi, bila to napajanja, ili optička infrastruktura, sve dok je ona dostupna svima”, dodaje Lubura.

Tornjevi su ovdje ograničeni resurs – nema ekonomskog smisla da na istoj lokaciji svaki operater gradi svoj toranj – niti je za to uvijek moguće dobiti dozvolu.

“Ideja je da se na taj način smanji potreba da se ta tvrtka bavi građevinskom infrastrukturom; da svi budu na jednom stupu i da se time smanji utjecaj na okoliš, a s druge strane i snizi sama cijena postavljanja, jer svaki taj stup košta, pogotovu u eri ove krize kad je cijena čelika otišla drastično gore”, pojašnjava Tomić.

“Da, okrupnjavanja su moguća i ona su ustvari u tom području vrlo dobrodošla, jer svako okrupnjavanje ustvari donosi manje troškove, a manji troškovi su manje cijene”, dodaje Lubura.

Izdvajanjem bazne infrastrukture, United Grupa bi u konačnici postala dostupna svim mobilnim operaterima pod jednakim uvjetima, tržište se dodatno liberalizira, povećava se konkurencija na tržištu usluga, a građane, naravno, ne zanima s čije bazne stanice dobivaju signal, već prije svega što kvalitetnija usluga uz što niže cijene.

*United Grupa je vodeći telekomunikacijski i medijski pružatelj usluga u jugoistočnoj Europi, u okviru koje u Hrvatskoj posluje telekom operater Telemach Hrvatska te televizije i portali Sport Klub i N1, Nova TV, Doma TV, kao i portal dnevnik.hr.

