Umirovljenici poručili premijerovom savjetniku: Neka savjetuje umirovljenika koji mora preživjeti mjesec s 350 eura

Kristina Štedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

Umirovljenici u Hrvatskoj dočekali su redovno polugodišnje usklađivanje mirovina, dok će na isplatu usklađene i uvećane mirovine morati pričekati do rujna.

Jedno od dva polugodišnja usklađivanja mirovina provodi se 1. srpnja no čekaju se podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o cijenama i plaćama u svibnju i lipnju. Ti će podaci biti objavljeni u kolovozu pa će blagodat usklađivanja umirovljenici osjetiti tek s mirovinom koja će im biti isplaćena u rujnu.

S usklađivanjem mirovina nekima stiže i porez

Nova formula za usklađivanje mirovina prema rastu cijena i plaća u omjeru 85:15 u korist povoljnijeg faktora dogovorena je, ali će se primjenjivati od 1. siječnja 2025. godine. Dotad se usklađivanje provodi u dosadašnjem omjeru 70:30. Procjene su da će s ovim polugodišnjim usklađivanjem mirovine biti veće oko 7 posto.

“Umirovljenici žive kao i prije četiri godine”

Primjerice, tim bi usklađivanjem prosječna mirovina u iznosu od 534 eura trebala biti veća za 37 eura. No, koliko će to povećanje, mjereno odnosom cijena i plaća u svibnju i lipnju, značiti umirovljenicima kada dobiju mirovinu u rujnu?

Glavni tajnik Sinidkata umirovljenika Hrvatske (SUH) Igor Knežević nedavno nam je kazao, govoreći o usklađenjima mirovina, da inflacija pojede svaki rast mirovina.

Umirovljenici nezadovoljni usklađivanjem: “Mirovina mi je u deset godina rasla 111 eura”

“Ne može se govoriti o boljim i višim mirovinama jer je vrijednost novca opala s rastom inflacije. Umirovljenici žive praktički jednako kao i prije četiri godine”, kazao je Knežević.

Pogotovo je tako zna li se da umirovljenici najviše troše na hranu čije cijene rastu brže od prosječne stope inflacije.

“Mislim da će se jaz i dalje povećavati”, kazao je glavni tajnik SUH-a.

I s usklađivanjima mirovine su niske

I u političkoj platformi Umirovljenici zajedno ne gaje iluzije da će umirovljenici osjetiti povećanje mirovina, osim nominalnog.

“Priča je uvijek ista. Problem je u niskim mirovinama, kažnjavanju dijela umirovljenika doživotnom penalizacijom i u tome što je udio mirovina u BDP-u 10 posto dok je u Europi između 15 i 16 posto. Problem je i u tome da aktualna vrijednost mirovine ne može biti 12,26 eura koliko je sada. Trebala bi biti 20 eura. Ovako umirovljenici uvijek gube u utrci s inflacijom jer su mirovine male”, kaže Lazar Grujić, koordinator spomenute platforme.

Tomu dodaje da je kaskanje mirovina za inflacijom moguće zaustaviti tek u stospostonom iznosu usklađivanja, a ne u sadašnjem omjeru.

Dijelu umirovljenika stiže jednokratni dodatak. “Dat ću unucima za sladoled. Valjda će imati dosta”

“Premijerov savjetnik nas je nasmijao”

Grujić je prokomentirao i izjavu Zvonimira Savića, posebnog savjetnika premijera Plenkovića za ekonomiju, koju je izrekao gostujući na N1. Kazao je da u “hrvatskoj povijesti još nije zabilježeno da umirovljenici dobivaju tako izdašne jednokratne naknade i da mirovine kontinuirano rastu”.

“Nezabilježeno je koliko nas je uspio nasmijati”, kaže Grujić. “Predložio bih mu da na godinu dana bude savjetnik umirovljeniku koji mora preživjeti mjesec s 350 eura. Plenković je pametan čovjek, ali ima loše savjetnike koji ne mare za umirovljenike.”

Gdje su u Europskoj uniji najviše, a gdje najniže mirovine i kako stoji Hrvatska? “Rast nam je pojela inflacija”

Kako preživjeti s 15 eura dnevno?

Usklađivanje mirovina stalno kasni za rastom cijena, a Grujić napominje da čak 60 ili 70 posto primanja umirovljenici troše na osnovne životne potrebe.

“Ako imate mirovinu od 500 eura, podijelite to na 30 dana i vidite da vam je to 15-ak eura dnevno. Znam umirovljenike koji u gradu okreću glavu kad vide nekog poznatog da ne bi morali, iako to žele, sjesti s njime na kavu jer bi već tamo potrošili tih petnaestak eura”, kaže.

