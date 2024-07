Mirovine od danas službeno veće: Evo kada će umirovljenicima stići povećanje

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Mirovine od danas rastu za najmanje oko sedam posto, preliminarno je izračunao Željko Šemper. Međutim, svi potrebni podaci za izračun o cijenama i plaćama u prethodnom polugodištu bit će poznati tek 20. kolovoza, što znači da umirovljenicima današnje povećanje stiže tek u rujnu sa zaostacima. Dakle, rast troškova života već se dogodio, ali stariji građani moraju se strpjeti sve do rujna, bez obzira i na rast plaća i na rast cijena.

Mirovine se usklađuju 1. siječnja i 1. srpnja prema promjenama rasta prosječne plaće i potrošačkih cijena, što znači da su one već od danas službeno veće. Međutim, više je tako u teoriji, nego u praksi, barem zasad. Naime, potrebno je pričekati sve podatke Državnog zavoda za statistiku za prethodne mjesece, kako bismo mogli izračunati točan postotak usklađivanja. Mirovinski analitičar Željko Šemper izračunao je preliminarno, prema dosad dostupnim podacima, da bi nadolazeće usklađivanje mirovina moglo iznositi oko 7,26 posto, o čemu smo pisali ovdje.

Za veće usklađivanje zaslužan je rast plaća

“Cijene su u razdoblju od siječnja do svibnja, u odnosu na ono od srpnja do studenoga rasle 0,4 posto. U razdoblju od siječnja do travnja u odnosu na ono od srpnja do listopada, plaće su rasle za 10,2 posto. Tako prema još uvijek staroj formuli u omjeru 70:30 u korist povoljnijeg faktora rasta, usklađivanje mirovina u ovom trenutku bi iznosilo 7,26 posto”, izračunao je Šemper.

Za konačan postotak usklađivanja od 1. srpnja nedostaju podaci o cijenama za lipanj, kao i o plaćama za svibanj i lipanj, što ćemo saznati 20. kolovoza. To znači da će povećanje umirovljenicima biti isplaćeno u rujnu na mirovinama za kolovoz. Tada će dobiti i povećanje za srpanj pa će tako u rujnu na račune ‘sjesti’ dvostruki iznos usklađivanja.

Stiže novo povećanje mirovina: Evo koliko će usklađivanje donijeti umirovljenicima

Više od 600.000 umirovljenika, unatoč rastu mirovina, živi s manje od 470 eura mjesečno, o čemu smo pisali ovdje, piše Mirovina.

Teško da ćemo oboriti rekord iz lanjskog srpnja

Podsjetimo, mirovine su od 1. siječnja rasle manje nego što će to biti od 1. srpnja, za 4,19 posto, o čemu smo pisali ovdje. Inače, isplata siječanjskog usklađivanja kasni još više pa povišica umirovljenicima dolazi tek u travnju s isplatama za prethodna tri mjeseca. Rekordno usklađivanje otkako je naše države dogodilo se u jeku inflacije lani. Tada je srpanjsko usklađivanje bilo nikad većih 8,42 posto. Premda se rekord dogodio u jeku inflacije, na toliki rast mirovina više je utjecao rast plaća, nego rast cijena.

Podaci Zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da su od 50 usklađivanja od 1999. godine do danas, samo u deset usklađivanja cijene bile povoljniji parametar od plaća. Takvim modelom usklađivanja ne može doći do smanjivanja jaza između mirovina i plaća do obećanih 60 posto, već jedino izvanrednim povećanjem samo mirovina, o čemu više možete pročitati u analizi proteklih usklađivanja.

Penzioneri spašavaju sezonu, više od 31 tisuće vratilo ih se u svijet rada

Usklađivanje zaostaje za rastom troškova života

Kod izračuna usklađivanja prema mjesečnim kretanjima plaća i cijena u proteklom polugodištu, a u odnosu na ono koje mu prethodi, važan faktor je i sama formula. Mirovine se usklađuju u omjeru 70:30 u korist većeg faktora rasta (cijena ili plaća). Premda je Vlada prihvatila povećanje formule na 85:15, ona zakonski još uvijek nije provedena, a očekuje se da će se usklađivanje tek od siječnja iduće godine računati u novom omjeru. Kada bi se on primijenio sada, mirovine bi rasle više, za oko 8,73 posto. Još povoljniji iznos osigurala bi primjena povoljnijeg faktora rasta u stopostotnom omjeru.

Realno povećanje mirovina uvijek je nešto manje od postotka. Iako je riječ o vrlo malim odstupanjima, koja se broje u centima, na ukupan broj umirovljenika riječ je o nekoliko milijuna eura ‘uštede’ za državni proračun, o čemu smo pisali ovdje. Nadalje, problem je što postotak jednima donosi 30-ak eura više, a drugima po 150 eura, čime se neprestano povećava jaz između niskih i visokih primanja u starosti. Usto, umirovljenici upozoravaju da izračun i isplata umirovljenika previše kasne u odnosu na realno povećanje troškova života koje se već dogodilo u proteklih više od pola godine, na što je ovdje upozorila i umirovljenica Jasna.

