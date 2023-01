Vlasnik popularnog trgovačkog lanca objavio: “Odlučili smo sniziti sve cijene!”

Podijeli :

U višemjesečnoj, manje više konstantnoj medijskoj kampanji o rastu cijena potaknutom inflacijom i uvođenjem eura, vijest da jedan od najjačih hrvatskih lanaca trgovina trajno snižava sve svoje cijene zvuči kao lapsus. No, priča je puno zanimljivija.

Lonci&Poklopci by Bajde, koji imaju trgovine u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru i Ljubljani, najveći su domaći lanac trgovina specijaliziran za kućno kuhanje, s protfoliom koji uključuje brendove poput De Buyera, Lave, Bialettija, Korkmaza. Lonci&Poklopci by Bajde najavili su da od početka 2023. trajno snižavaju cijene. Dakle, ne samo tijekom akcija već trajno i na sve proizvode. Evo kako vlasnik Silvio Bajde objašnjava ovu naizgled neobičnu poslovnu odluku, piše Kult Plave Kamenice.

Zašto ste odlučili sniziti cijene?

Svi dižu cijene, inflacija je tu, recesija je najavljena, pad potrošnje se već događa, očekuje nas izazovna godina. Što možemo? Dići cijene kao i većina? Neki su doista prisiljeni a neki to rade umjetno. Mi želimo primarno zadržati svoje kupce, nadamo se privući i dio novih kupaca. Spremni smo na taj rizik. Razgovarali smo sa principalima i shvatili smo da su cijene osnovnih sirovina prestale rasti, dapače počele su padati kao i cijena goriva.

Kontejnerski prijevoz je značajno pojeftinio i vraća se prema uobičajenim cijenama od prije dvije do tri godine. Po mojem mišljenju sva poskupljenja sirovina, energenata i špedicije su došli do svog maksimuma te ne bi smjela više rasti. Odlučili smo troškove poslovanja svesti na minimum, a isti su izrazito visoki. Pregovaramo s bankama, kartičarima i ostalim subjektima bitnim za naše poslovanje i jednostavno trenutno se situacija mora staviti pod kontrolu. Za iduću godinu nam nije profit primaran već održivost. Svi mi se čude kada sam rekao da ćemo značajno pojeftiniti u maloprodaji i da je to neodrživo. Ja mislim da je to dobro i da se to može. Nakon kiše doći će sunce, uvijek je tako.

Lonci&Poklopci by Bajde su uvjerljivo najjači hrvatski brend trgovina u svojoj kategoriji. Što je bilo ključno u razvoju vaše mreže i tržišta?

Vidjeli smo da na tržištu posuđa ima prostora za nas. Gdje ste prije mogli kupiti posuđe? U supermarketima ili u ponekom ekskluzivnom dućanu s previsokim cijenama za većinu građana.

Mogli ste birati jeftino i ne baš dobro, da ne kažem loše posuđe, ili pak ultraskupo makar i vrlo kvalitetno. Ja sam htio stvoriti brend dućana s kvalitetnim posuđem u svim većim gradovima, a istovremeno razvijati web shop kako bismo bili dostupni širom Hrvatske, zato danas imamo kupce i na otocima.

Zahvaljujući razvoju gastronomske scene, a vi to dobro znate, danas kuhanju posvećujemo više pažnje. Osobito nakon iskustva s pandemijom. Kuhanje je više od prehranjivanja, kuhanje je strast i druženje, uživanje u hrani ima svoju snažnu socijalnu dimenziju, opuštamo se i povezujemo, to mi se čini silno važnim. Mi se samo trudimo da vam osiguramo kvalitetno posuđe pa da se i o tome priča.

Poznati ste po inzistiranju na vrijednosti za novac. Kako postižete ovakve omjere cijene i kvalitete?

Da, naši kupci moraju dobiti vrijednost za novac, to je temeljno. Kao kupac to želim za sebe, svi to želimo. Naš je cilj trajan partnerski odnos s kupcima, zato se trudimo cjenovno se pozicionirati na mnogima dostupan, a za nas održiv način. Svjesni smo da neke redovne cijene dio kupaca ne može pratiti, zato smo prije nekoliko godina uveli, zahvaljujući razumijevanju i naših principala, velike akcije s visokim popustima. U tom periodu nas posjećuju stalni kupci ali i mnogi kojima redovne cijene ne ulaze u njihove budgete. Zašto dolaze kod nas to je jasno, jer znaju da će biti zadovoljni s asortimanom kojeg im nudimo, od izvrsnog posuđa od gusa pa do inox setova lonaca ili autentičnih željeznih tava u kakvima se kuhalo i prije možda sto godina.

Da ne nabrajam sve, želja nam je da glavnina naše ponude bude posuđe za cijeli život uz prihvatljive cijene. Pažljivo smo birali partnere s kojima radimo jer svima mora biti dobro ako želimo biti uspješni. Dakle, temelj je kvalitetno posuđe, a cijenu nastojimo formirati tako da kvalitetno posuđe bude dostupno. Tu je početak priče, ne i kraj.

Pandemija je donijela dosta promjena u trgovini, od poteškoća s transportom do rasta online trgovina i popularnosti pripreme hrane kod kuće. Mislite li da će neke od tih promjena trajnije utjecati na vaš biznis?

Istina, pandemija je globalna nesreća koja je ugrozila zdravlje i živote, ali donijela je i promjenu ponašanja, rekao bih čak i na bolje. Činjenica je da smo svi više kuhali i družili se u manjim grupama, prije svega obitelj, rodbina i prijatelji. Mi smo tu izazovnu godinu poslovno preživjeli na dobar način, a imali smo zaista veliki porast online prodaje. Ubrzani razvoj online trgovine u Hrvatskoj i Sloveniji nas u ovom času opterećuje, moramo se brzo prilagoditi, i treba nam malo vremena. Iako smo zadovoljni našom web trgovinom imamo segmente koje moramo podići na višu razinu. Pratimo što nam kupci govore i uvažavamo. Za web trgovinu korisničko je iskustvo svetinja, znamo to.

Kakvi su Vaši planovi za Lonce&Poklopce u idućih pet godina?

Biti i dalje najbolji u svojem poslu. Planiramo otvoriti još novih trgovina i to još jednu u Splitu te novu trgovinu u Varaždinu. U Sloveniji planiramo otvoriti novu trgovinu u Mariboru. Pripremamo i novu web platformu kako bismo znatno unaprijedili korisničko iskustvo. Primamo zahtjeve iz cijele regije za širenje franšize koja je dio našeg dugoročnog poslovnog plana. U međuvremenu, radimo na sebi, educiramo se, pratimo trendove i tražimo nove izazove.

