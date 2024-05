De’Longhi Rivelia aparat za kavu nadmašuje konkurenciju i osvaja tri prestižne nagrade IF Design Awards i Red Dot nagradu za dizajn

Podijeli :

De'Longhi

De’Longhi, svjetski poznati lider u kućanskim aparatima s ponosom objavljuje kako je njegov najnoviji, potpuno automatski aparat za kavu Rivelia uz čak tri nagrade IF Design Awards osvojio i prestižnu nagradu Red Dot Design Award 2024.

Ove nagrade, kao priznanje izvrsnosti u dizajnu i inovacijama, naglašavaju predanost De’Longhi brenda da stvara iznimne proizvode koji podižu korisničko iskustvo i estetiku.

„Ponosni smo na svaku nagradu jer su one potvrda struke za uspjeh. Posebno kad se radi o trostrukoj nagradi IF design Awards kojoj se pridružuje i Red Dot Design Award nagrada kao dodatni vjetar u leđa. Ponosni smo također na naš globalni R&D odjel koji nam omogućava da se istaknemo od konkurencije i potvrdimo vodeću poziciju na tržištu. Vjerujem da će se nastaviti isti trend nagrađivanja za De’Longhi inovacije koje su već u pripremi i to nas jako veseli.”- Izjavila je Nataša Bagić, Marketing menadžerica za De’Longhi grupu u Hrvatskoj.

IF Design Award u tri kategorije

Rivelia je osvojila nagradu IF Design Award u kategorijama proizvoda, korisničkog iskustva i korisničkog sučelja.

U kategoriji proizvoda, Rivelia by De’Longhi impresionirala je žiri svojim revolucionarnim dizajnom, koji besprijekorno integrira oblik i funkciju kako bi pružio neusporedivu izvedbu i korisničko iskustvo.

U kategoriji korisničkog iskustva, istaknula se svojom intuitivnom interakcijom usmjerenom na korisnika. Uređaj je fokusiran na jednostavnost upotrebe kao temeljno načelo podsjećajući na filozofiju dizajna za dobrobit: ne samo vizualno ugodan, već i inovativan, pametan, izdržljiv i zadovoljavajući.

U kategoriji Interakcija s korisnikom, nagrađena je za svoj inovativni pristup korisničkoj interakciji, koji potiče smislene veze između korisnika i proizvoda.

Red Dot Design Award

Globalno poznata nagrada Red Dot Design Award prepoznala je aparat za kavu Rivelia kao vrhunski proizvod u kategoriji aparata za domaćinstvo. Ova pobjeda ponovno potvrđuje predanost tvrtke De’Longhi stvaranju proizvoda koji ne samo da ispunjavaju već i nadmašuju očekivanja potrošača.

Priznanje potpuno automatskog aparata za kavu Rivelia ovim cijenjenim nagradama ne samo da odražava De’Longhievo umijeće dizajna, već se također prevodi u značajne prednosti za potrošače. Red Dot Design Award i IF Design Award služe kao obilježja kvalitete i inovativnosti, uvjeravajući potrošače da ulažu u proizvod koji zadovoljava najviše standarde dizajna, funkcionalnosti i korisničkog iskustva.

De’Longhijeva predanost pomicanju granica dizajna očita je u elegantnoj i modernoj estetici aparata za kavu Rivelia, korisničkom sučelju i svestranoj funkcionalnosti. Ovaj nagrađivani uređaj dokaz je nasljeđa tvrtke De’Longhi u stvaranju proizvoda koji poboljšavaju živote potrošača diljem svijeta.

Za više informacija o aparatu za kavu Rivelia i drugim De’Longhi proizvodima posjetite poveznicu.

O IF Design Award

IF Design Award jedno je od najcjenjenijih priznanja u svijetu dizajna. Nagrada je simbol kvalitete i razlikovanja, priznanje za proizvode i dizajn koji pokazuju neusporedivu kreativnost i funkcionalnost. Nagrade IF Design Awards imaju veliku važnost za potrošače, služeći kao oznaka izvrsnosti i pouzdanosti.

Od 1954. iF DESIGN AWARD priznat je kao arbitar kvalitete za izvrstan dizajn. Brend iF Design poznat je u cijelom svijetu po izvrsnim dizajnerskim uslugama, a iF DESIGN AWARD jedna je od najvažnijih nagrada za dizajn u svijetu. Odaje počast dizajnerskim postignućima u svim disciplinama: dizajn proizvoda, pakiranja, komunikacija i usluga, arhitektura i unutarnja arhitektura, kao i profesionalni koncept, korisničko iskustvo (UX) i korisničko sučelje (UI). Svi nagrađeni radovi predstavljeni su na ifdesign.com.

O Red Dot Design Award

Nagrada Red Dot Design Award, globalno poznata po svojoj rigoroznoj procjeni kvalitete dizajna, funkcionalnosti, inovativnosti i estetike.

Red Dot predstavlja pripadnost najboljima u dizajnu i poslovanju. Međunarodno natjecanje u dizajnu “Red Dot Design Award” namijenjeno je svima koji žele istaknuti svoje poslovne aktivnosti kroz dizajn. Razlikovanje se temelji na principu selekcije i prezentacije. Izvrstan dizajn bira kompetentni stručni žiri u području dizajna proizvoda, komunikacijskog dizajna i koncepta dizajna.

De’ Longhi

Više infomacija provjerite putem poveznice.

De’ Longhi Grupa jedan je od globalnih lidera u segmentu kućanskih aparata, posvećenih svijetu kave, kuhanja, klimatizaciji te kućnoj njezi. De’ Longhi brand distribuira svoje proizvode u 120 zemalja te zapošljava više od 9.000 ljudi na globalnom tržištu. De’ Longhi je brand osnovan 1974. godine, dok njihov portfolio sadrži i poznate svjetske brandove poput Kenwooda (svjetski lider u sektoru pripreme hrane), Braun (segment kuhanja i njege) te Ariete (segment inovativnog dizajna u pripremi hrane, čišćenju te glačanju). Osim navedenih renomiranih brandova, od prošle godine De’ Longhi grupa je i vlasnik Capital Brandsa, odnosno kompanije u čijem su portfelju brandovi Nutribullet i Magic Bullet. De’ Longhi kompanija je danas pod stručnim vodstvom Giuseppea de’ Longhija (Predsjednika Uprave) i Fabia de’ Longhija (generalnog managera).

Više informacija o kampanji te o De’ Longhi brandu možete pronaći na službenim web stranicama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.