FOTO Autom se zabio u poslovni prostor u Zagrebu, potpuno ga uništio i pobjegao

Izvor: PIXSELL/Robert Anić

Rano jutros nepoznati vozač zabio se u poslovni prostor na adresi Heinzelova 74, u blizini McDonald'sa. Šteta je ogromna, razbijen je prozor te velik komad zida.

Na licu mjesta vidljivi su tragovi udara, sve je puno stakla i ostatka zidova. Na travnjaku su vidljivi čak i tragovi guma. Međutim, nepoznati počinitelj još nije identificiran. On se, kako kaže policija, nakon nesreće udaljio s mjesta događaja, prenosi Index.

Policija nam je potvrdila da je do nesreće došlo jutros u 7:20 te da se trenutno u sklopu kriminalističkog istraživanja utvrđuju sve okolnosti.

Lokacija na kojoj se dogodila nesreća je jako prometna, a i vrijeme kad je do nesreće došlo sugerira da je moralo biti svjedoka s obzirom na to da u to vrijeme ljudi idu na posao. Također, s obzirom na to da je riječ o velikom križanju, za očekivati je da se tu nalaze i kamere.

