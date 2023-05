Filmska potjera u Zagrebu, uhićen muškarac: Policija otkrila što se dogodilo

Podijeli :

Zeljko Lukunic /Pixsell

Nedaleko od zagrebačkog Studentskog doma Stjepana Radića u nedjelju navečer odvijala se cijela drama, i to zbog muškarca koji je bježao od policije.

Lov se odigravao nasuprot studentskog doma oko 22h. Policija je lovila muškarca u automobilu te ga je uhitila ispred noćnog kluba, a svemu su svjedočili i studenti iz doma.

Policija je za Večernji list jutros objasnila o čemu se radilo. Naime, tijekom sinoćnje redovne kontrole prometa policijski službenici sinoć oko 22 sata su dotičnom 46-godišnjem muškarcu koji je bio za volanom signalizirali da zaustavi svoje vozilo, na što se on oglušio i nastavio dalje.

“Policijski službenici su ga ubrzo zaustavili i prepriječili mu put, no on je počeo trčati. Koristeći sredstva prisile muškarac je bio i priveden od strane policijskih službenika, a tijekom ponedjeljka bit će i prepraćen na sud zbog počinjenog prekršaja”, rekli su iz PU zagrebačke, navodeći kako je kod muškarca utvrđena prisutnost alkohola u krvi i to iznad jednog promila.