Mladić koji je u Remetinec poslao prijetnju pravosudnim policajcima, sad je u – Remetincu

Mladić (24) koji je poslao prijeteću e-mail poruku i fotografije oružja tvrdeći da treba pobiti pravosudne policajce ponovno je u zatvoru.

Istražni zatvor, kako nam je potvrđeno sa Županijskog suda u Velikoj Gorici, određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Naime, riječ je o mladiću koji je već u dva navrata bio u zatvoru. Međutim, žalio se da je tamo dobio batine od drugih zatvorenika, ali i od pravosudnih policajaca. To mu je, sumnja se, bio motiv da prošli tjedan pošalje prijeteću poruku u zatvor.

Je li imao oružje?

Osim što je poručio da treba ubiti pravosudne policajce, priložio je brojne fotografije oružja. Prema službenim informacijama oružje kod njega nije pronađeno.

Njegovo uhićenje realizirano je u petak navečer. Potvrdila je to i Policijska uprave zagrebačka.

“U petak 13. rujna u 8.39 sati policijski su službenici Policijske uprave zagrebačke na broj 192, žurni broj Operativno – komunikacijskog centra policije, zaprimili su poziv zaposlenika pravosudnog tijela koji je naveo da je na adresu službene elektroničke pošte zaprimljena elektronička poruka u čijem sadržaju pošiljatelj navodi da će usmrtiti zaposlenike pravosudnog tijela”, naveli su.

Uhitili ga specijalci

“Provedenim mjerama i radnjama, policijski su službenici nekoliko sati kasnije na adresi u Samoboru u stanu kojom se koristi, pronašli i uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela te ga doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje”, priopćeno je.

Portal 24sata objavio je fotografije uhićenja iz kojih je vidljivo da su na teren, zbog ovog opasnog 24-godišnjaka, poslani specijalci naoružani dugim cijevima.

Mladić je na kraju prijavljen zbog prijetnji službenim osobama, no nakon ispitivanja državno odvjetništvo pokrenulo je postupak protiv njega zbog lažne uzbune. Za prijetnju je mogao dobiti i do pet godina zatvora, dok mu za lažnu uzbunu prijeti do tri godine zatvora.

