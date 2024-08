Umro je Ljubo Jelčić, legendarni spiker i voditelj

Podijeli :

Umro je Ljubo Jelčić, voditelj, spiker i glumac koji je vodio prvu emisiju Televizije Zagreb - izravni prijenos otvorenja Zagrebačkoga velesajma 1956., javlja HRT. Vodio je brojne radijske i televizijske emisije, prijenose, festivale.

Voditelj, spiker i glumac

Rođen 24. listopada 1929., još kao apsolvent glumačke akademije i student povijesti umjetnosti nastupao je u karlovačkome Narodnom kazalištu. Očekujući angažman u zagrebačkome HNK-u, prijavio se i na audiciju za radijskoga spikera i pobijedio 700 drugih kandidata

Teodonosios Papanitijadis – to je bilo ime s kojim se već na jednom od prvih upoznavanja sa studijem tadašnjeg Radija Zagreb susreo Ljubo Jelčić i odmah ga je pročitao bez pogreške. Preciznost ga je pratila i dalje: tijekom karijere postao je poznat kao visokokoncentrirani profesionalac koji se, vodeći programe na pozornici, uopće nije koristio bilješkama.

Ljubo Jelčić vodio je prvu emisiju Televizije Zagreb – izravni prijenos otvorenja Zagrebačkoga velesajma 1956. Obilježio je mnoge radijske emisije kao što su Muzika i mi, Priča za laku noć, Filmski mozaik i Pomorska večer te televizijske Jadranske susrete. Od 1971. do 1991. godine bio voditelj spikera, lektora i inspicijenata Radija Zagreb i u posao uvodio spikerske kolege. HRT-ov spiker Ivan Kojundžić prisjetio se tog vremena:

“Naizust govorio svaki tekst bez pripreme”

“Kad sam došao na Hrvatski radio, to je bilo 1992., on je već bio u mirovini, ali neko vrijeme još smo surađivali jer je nastavio raditi za Treći program Hrvatskog radija. Kolege su ga osobito ocijenili i preporučivali ga kao primjer fotografskog pamćenja. Što god je pogledao, koji god tekst dovoljno je bilo da ga pogleda jedan put, on je mogao je gotovo naizust govoriti bez prethodne pripreme. Tako je imao vrhunsko poznavanje standardnog govora.

To je svakako bitno istaknuti, on je pripadao zlatnom dobu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, kada je spikerski posao, a time i ljudi koji su ga obavljali, bio cijenjen i poštovan. Moja generacija učila je od generacije spikera koji je pripadao upravo Ljubo Jelčić i puno smo naučili od te generacije, a sada je to i naša generacija polako na zalasku. Ono što mogu još samo reći, dragi Ljubo, počivaj u miru.”

Najpopularnija televizijska osoba

Ljubo Jelčić dobitnik je godišnje nagrade Televizije Zagreb, tjednik Studio proglasio ga je najpopularnijom televizijskom osobom 1970-ih, dodijeljen mu je orden zasluga na radu, a radijskoj Ponoćnoj aukciji slika, koju je vodio, dodijeljena je nagrada Ondas.

