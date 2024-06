Kanadski parlament ‘roštiljao’ čelnike banaka zbog njihovih klimatskih politika

Podijeli :

Izvršni direktori pet velikih kanadskih banaka u četvrtak su uvjeravali članove tamošnjeg parlamenta u svoju predanost borbi protiv klimatskih promjena, no poručili su i da će smanjenje financiranja crpljenja fosilnih goriva potrajati te da je potrebno više raditi kako bi se dosegle nulte emisije štetnih plinova.

Na sastanku s bankarima putem video linka, zastupnici su ‘roštiljali’ čelnike Royal Bank of Canada, TD Bank, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia i CIBC pred odborom Donjeg doma parlamenta o koracima koje te banke poduzimaju kako bi pomogle u smanjenju emisija stakleničkih plinova i klonile se financiranja fosilnih goriva.

Kanadske banke, naime, među najvećim su financijerima vađenja nafte i plina u svijetu, a posljednjih godina su pod pritiskom zahtjeva da promijene svoje prakse kreditiranja koje doprinose klimatskim promjenama. Tih pet banaka financiralo je lani s oko 104 milijarde dolara crpljenje fosilnih goriva, čime su ostvarile udjel od 13 posto u ukupnoj vrijednosti tih poslova koje pokrivaju globalne banke.

Bankarstvo i industrija nafte i plina doprinose s otprilike 3 do 5 posto kanadskom bruto domaćem proizvodu.

“Energija je još uvijek veliki dio kanadskog gospodarstva. I stoga, moramo nastaviti podržavati gospodarstvo dok provodimo tranziciju, morate učiniti oboje, ne možete samo jedno”, poručio je izvršni direktor RBC-a Dave McKay, odgovorajući na pitanja zastupnika.

Sve su banke donijele svoje klimatske ciljeve, no zastupnici su propitivali nedostatak njihove predanosti da financiraju samo one tvrtke koje potvrde da njihovi projekti imaju učinak koji će značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova.

“Mislim da je to dio problema – da su obveze nejasne. Govorimo o održivim ulaganjima. Ne postoji stvarna definicija oko toga. Nema puno transparentnosti oko toga”, ustvrdila je zastupnica Leah Taylor Roy.

Staklenički plinovi

Kratkoročni i dugoročni ciljevi banaka za smanjenje emisija uključuju nultu razinu emisija u operacijama do 2050., dok istovremeno pomažu klijentima da naprave prijelaz.

Kanada, četvrti najveći svjetski proizvođač nafte, obećala je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40 do 45 posto ispod razine iz 2005. godine do 2030. godine.

U međuvremenu, aktivisti za zaštitu okoliša kritizirali su nepostojanje primjerenog plana djelovanja banaka. “Ulaganja koja rade koče zemlju u postizanju klimatskog napretka, a do sada nije bilo znakova da će biti pozvani na odgovornost”, rekla je Julie Segal, viša upraviteljica klimatskih financija pri Environmental Defense Canada.

