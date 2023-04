Naši studenti predstavili “pametni” vrt na sajmu inovacija u Ženevi

Podijeli :

N1

U Klimatskoj budućnosti s Teom Blažević nedavno su gostovali Andrej Penić, student zagrebačkog FER-a i Josip Lukešić, student strojarstva u Rijeci, gdje su predstavili svoj pametni proizvod. Naime, studentski dvojac udružio je snage i osmislio pametni vrt.

Penić je tada istaknuo: “Radi se o proizvodu koji ljudima omogućava uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru, tako da one sigurno uspiju i da budu zdravije nego bilo koje biljke uzgojene u teglici ili u vrtu ili bilo gdje drugdje”, objašnjava Andrej. Vrt je u potpunosti ekološki: “Radi se od otprilike 95 posto prirodnih materijala, jedino je elektronika neki neprirodni materijal. I sve dobavljamo iz Hrvatske, to je ključno, to jest to je naša želja”.

Nemate sreće s biljkama? Naši studenti uvode umjetnu inteligenciju kao rješenje

No, ambiciozni studenti nisu stali na ovom proizvodu. Trenutačno borave u Ženevi, na sajmu inovacija, gdje su došli predstaviti svoj novi proizvod, EduGarden, koji su dosad implementirali u četiri osnovne škole, gdje su i educirali nastavnike.

Riječ je o sustavu pametnog vrtlarenja, gdje se međusobnim povezivanjem modula ostvaruje željena konfiguracija te veličina tla. Uzgoj biljaka je u pritom u potpunosti autonoman, odnosno softver koji je razvijen specijalno za ovaj proizvod upravlja svim potencijalnim parametrima poput vlažnosti supstrata, prihrane, intenziteta svjetlosti i slično.

“Još smo u daljnjim pregovorima, želja nam je da se EduGarden pojavi u svakoj školi te je njegova svrha da poveže stem područje i botaniku”, rekao nam je Andrej Penić.

Ako ste zainteresirani za inovacije ovih studenata, obratiti im se možete putem Instagram profila @smartgardensystems, preko email adrese [email protected], Facebooka ili preko njihovih osobnih profila.

