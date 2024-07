Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Ima tome već dosta godina kako su domišljati ljudi s Dugog otoka osmislili suvenir koji je postao hit. Lucky Donkey Shit. Posebna kuglica puna travki u hrpi magareće balege vadi se kao posebna, pakira u lijepo pakiranje i brandira kao gov*o koje donosi sreću.

Inteligentan poduzetnički pothvat igra na tradiciju i na praznovjerje i, kažu, kupuju se kao da nema sutra. Sjetimo se, govorile su nam i bake, ako staneš u ono pseće na cesti ili ako ti na glavu doleti ono ptičje, to je sreća. Kako i zašto i iz kog vremena i kulture potječe to praznovjerje sreće povezane sa životinjskim izmetom i kako to da se toliko održalo? Puno je dostupnih objašnjenja, od astečke legende o zlatu kao božjem izmetu, do Freudovih tumačenja, no, nisam našla puno izvora o povezanosti sreće s magarećim gov*om, koje je kao amajlija prije koji dan na Dugom otoku poklonjeno, eto, i hrvatskom premijeru. Hoće li mu sreća baš tog poklonjenog magarećeg pomoći u ostvarenju osobnih i ciljeva koje je zacrtao Vladi u ovom mandatu, vidjet ćemo, ali i pitat ćemo se od sada na dalje, je li sve to njegova ili zasluga sretnog magarećeg gov*a.

VIDEO / Plenković došao na Dugi Otok, poklonili mu magareće gov*o. Pogledajte njegovu reakciju

Profesor Alan Jacobs u jednom od svojih tekstova ustvrdio je kako nam je u povijesti najbolji vodič za utjecaj društvenih mreža i suvremene vrste praznovjera, David Hume. Pravi izvor praznovjerja, pisao je Hume, su slabost, strah i melankolija zajedno s neznanjem. Na društvenim mrežama može se pronaći svakakvih gova*a, onih koja će vas upravo zbog Humeovih izvora koji tvore plodan mozak za praznovjerje, natjerati da kupite svašta, povjerujete svačemu, a onda, temeljem istog, kao punoljetni građani, donosite recimo političke odluke.

Iako nam povijest govori da je magarac ključna životinja u oblikovanju prvih civilizacija, kao osnovna tegljačka i prijenosna životinja, ona koja je savladavala nemoguće terene i prepreke, praznovjerje i narodna predaja magarca su stigmatizirale. Kada nekome kažeš da je magarac – ili je glup, naivan ili tvrdoglav. Rijetko se koga hvalilo govoreći mu da je magarac, čovjek uporan i izdržljiv. Upravo onakav karakter kakav je u ova teška vremena potreban za preživljavanje. Imati u džepu gov*o onog koji je preživio stoljeća i upisan je u svjetsku povijest i literaturu, onda bi zaista morala biti sreća. Ili barem poticaj. Stisni to gov*o i guraj dalje. Pitanje je pomaže li nam samo sreća od gova*a ili svatko od nas u teškim vremenima jest ili mora biti pomalo magarac.

Magarac je, piše Biblija, poslužio Isusu da na njegovim leđima ujaše u Jeruzalem. Ne slučajno, upravo je svojim učenicima naredio da mu iz obližnjeg sela dovedu tu životinju, simbol skromnosti i rada jer je u grad, znajući što ga čeka, želio ujahati kao kralj mira, za razliku od kraljeva rata koji su i onda i danas, jahali na konjskim leđima.

Godina 2024.

Danas je topot svakodnevnice tako glasan da teško sagledavamo sliku svijeta koja juri ispred nas. U tjednu smo u kojem počinju ljetne Olimpijske igre, zbog kojih je sigurnost u Francuskoj podignuta na najvišu razinu. Prijete teroristi rijekama krvi zbog rata u Gazi, Putin voli simbole, sjetimo se Igara u Pekingu na ljeto 2008. kada je napao Gruziju. U tjednu smo u kojem je izraelski premijer stigao u Washington i u Kongresu rekao kako su Izrael i SAD na raskrižju povijesti, u sukobu barbarstva i civilizacije. Dok je govorio, na zvono slobode i Kolumbovu fontanu nedaleko zgrade Kongresa, netko je crvenim sprejem napisao: Hamas dolazi.

Vrijeme je mučno i nesigurno i upravo zato, rekli bismo starim nepovoljnim riječnikom za te životinje, ne budite magarci ili budite, gurajte pa dokle ide.

U tjednu smo u kojem je Joe Biden najavio da se neće kandidirati za predsjednika, na njegovo mjesto utrčala je Kamala Harris. S Bidenovim povlačenjem iz izborne utrke, Donald Trump nakon pokušaja atentata postao je najstarijim predsjedničkim kandidatom u američkoj povijesti. A ta američka povijest uči nas i o tome da je upravo magarac simbol Demokratske stranke. Otkud to?

Thomas Nast, bio je između 1862. i 1886. politički ilustrator Harper’s Weeklyja. Kritičan, satiričan, najpoznatiji politički crtač svog vremena, osoba čijih su se crteža oni u politici i s polugama moći bojali. Nast je američku politiku htio predstaviti kao menažeriju, bezglavi cirkus. Već postojeća asocijacija magarca bila je vezana uz Demokrate zbog predsjedničke kampanje Andrewa Jacksona. Zbog tvrdoglavosti prozvali su ga magarcem pa je ovaj životinju iskoristio u kampanji. Slon je pak bio vezan uz Republikance još iz doba građanskog rata kada su koristili izreku ‘gledali smo u lice slonovima’, što bi značilo ‘borili smo se žestoko’. Grant je te dvije životinje svakodnevno koristio u svojim ilustracijama kako bi opisao američku političku zbilju. Magarac je tako u jednoj njegovoj ilustraciji iz 1879. bio tvrdoglava zvijer koju nitko nije mogao spriječiti da padne u ponor financijskog kaosa. Slon je u jednoj drugoj bio panično stvorenje koje ne zna kamo krenuti i ruši sve pred sobom. Od Nastovog “pozlaćenog doba“ do danas, slonovi i magarci održali su se u američkoj političkoj simbolici, a usvojile su ih kao svoje oznake dvije stranke.

Događaji Loši vjetrovi

No, i američki magarac i američki slon su ostarjeli. Prosječna dob u američkoj politici tvrdoglavo je stara i spada u rang dobi političara u autokracijama poput Rusije i Kine. Gerontokracija ili iskustvo? Stara društva koja grčevito žele održati poredak i ideje starog vremena više su slonovska nego magareća. U svom desetominutnom obraćanju naciji Joe Biden, koji je jedva i teško govorio, osim ključne poruke da je na kocki u Americi budućnost demokracije i Amerike kao ideje, rekao je kako postoje vremena za iskustvo, a i vremena za novu generaciju. Vrijeme je za nove i svježe glasove rekao je inaugurirajući svoju potporu Kamali Harris. Koja jest pod magarećim znakom, ali, na Bidenovu žalost, nije ni svježi ni novi glas. Stari i osvetoljubivi Trump druga je opcija za budućnost Amerike. Jesu li već odavno namagarčeni Amerikanci ili cijeli svijet? Ipak, vratimo se na mjesto magarca kao nositelja sreće i otpornosti. U domovini sretnog magarećeg gov*a, u europskoj provinciji čovjek je počinio masovni pokolj u domu za starce. Struka je još jednom upozorila na probleme u sustavu. Slika ubojice proganja me jer je svaki dan u medijima. Priče o žrtvama, priča empatije, krpanja popucanih spona zajednice, prihvaćanja sustavne odgovornosti, ne pune me nadom za dalje jer ih ne vidim i ne čujem. Možda su mi vezane oči kao magarcima kad nose teret, da me nešto ne povuče preko litice. Stara zemlja mora čuvati svoje stare, upravo zbog tog iskustva, zbog prijenosa na nove generacije. Ako se svima ne dopusti dostojanstvena starost, primjerena skrb, ako je brutalno nasilje tako lako moguće, što ćemo. Hoće li nam pomoći sreća ili predan rad i magareća upornost, da prijeđemo preko prijevoja i dođemo u mirisnu dolinu. Bio je ovo tjedan u kojem je i opet u europskoj provinciji u kojoj je kažu sve više magaraca koji se koriste ne samo zbog turističkog slikanja, nego i zbog cijenjenog mlijeka i kozmetičkih i nutritivnih proizvoda, i opet došlo do olujnog nevremena, onog koje je uništilo vinograde i poljoprivredne usjeve, onog koje je uništilo kuće. U zemlji u kojoj na sreću za opstanak vrste raste broj magaraca, a premijeru se za sreću poklanja njihov izmet, dogodio se još jedan hakerski napad, ovaj put na zračnu luku drugog najvećeg grada u državi, najvećeg turističkog ljetnog središta. Puno novca našlo se za Hrvatsku kroz fond za oporavak i otpornost upravo za zelenu i digitalnu infrastrukturu, otpornu na ovakvu vrstu nevolja koje će nam biti svakodnevica. Nadajmo se da će Lucky Donkey Shit pomoći da izgradimo sve što nam bude trebalo prije no što bude kasno. U Britaniji su klimatski aktivisti i grupa građana, evo upravo ovaj tjedan tužili vlasti kako ne čine dovoljno da akceleriraju sveobuhvatnu izgradnju klimatski otporne infrastrukture u suodnosu na akceleraciju štete koju nanosi. Nadam se da ćemo svi skupa izdržati, kao pravi magarci. Kroz stoljeća i civilizacije. Tako nam svima sretno magareće gov*o pomoglo.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije N1info.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.