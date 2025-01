Novinari crvi

Podijeli :

Tanja Draškić Savić

"Započinjemo proces reorganizacije poslovanja kako bi osigurali dugoročnu održivost, nastavili pružati visoko kvalitetne informativne sadržaje i ostali čvrsti oslonac medijskog pluralizma i slobode u Hrvatskoj. Ovaj proces obuhvaća prilagodbu organizacijske strukture i programske sheme, a sve u cilju modernizacije poslovanja i prilagodbe dinamičnom medijskom okruženju. Reorganizacija je usmjerena na jačanje naše pozicije kao pouzdanog informativnog izvora, dok istovremeno odgovaramo na izazove održivog poslovanja u kontekstu promjena na tržištu. Ova reorganizacija dio je šireg plana osiguranja održivosti i našeg daljnjeg razvoja. Naš cilj je da i dalje budemo jedan od ključnih medija u regiji, pružajući građanima točne, pravovremene i neovisne informacije. Nastavljamo prilagodbu kako bismo odgovorili na zahtjeve modernog tržišta i zadržali povjerenje naših gledatelja."

Otprilike tako izgledalo bi da je trust medijskih mozgova iz nekog zagrebačkog staklenog tornja zamolio OpenAI-jev ChatGPT ili neku sličnu digitalnu umjetnu inteligenciju da im sastavi priopćenje za javnost kojim bi objasnili val otkaza, a da pri tom obavezno koristi izraze poput “dinamično okruženje”, “dugoročna održivost”, “modernizacija poslovanja”, “prilagodba strukture”, “zahtjevi modernog tržišta”, “izazov održivog poslovanja” ili neku sedmu mantru korporativnih komunikacija, na čelu sa samim passwordom “modernog tržišta”, svetom, čarobnom riječi “restrukturiranje”.

Ili, ako se ChatGPT-u više sviđa, “reorganizacija”.

Otprilike tako, najzad – ili preciznije, upravo i točno tim riječima – trust mozgova iz jednog luksemburškog tornja prije nekoliko je dana, sve po kanonima korporativnih komunikacija, u generičkom priopćenju za javnost objasnio otkaze za dvadeset pet novinara televizije N1. Baš kao da ga je pisao OpenAI-jev ChatGPT, sve je bilo tu, od “dinamičnog okruženja” do “izazova održivog poslovanja”, a na oduševljenje trusta iz uprave umjetna inteligencija sjetila se čak i “slobode u Hrvatskoj”. Vidjevši tako priopćenje savršeno sročeno za točno nula zarez nula eura, gospoda iz staklenog tornja morala su se zapitati – ja, recimo, jesam – što će im u stvari uopće ti, kako se zovu, novinari? Što će uopće ikome?

Dvadeset petoro novinara televizije N1, među njima i neka vodeća imena njihova programa, u sklopu “prilagodbe organizacijske strukture” i “reorganizacije poslovanja” dobilo je, eto, otkaze, i osim nekoliko novinarskih supatnika i supatničkih cehovskih udruženja, nitko u Hrvatskoj nije se pretjerano uzbudio. Sve otkako mediji ne objavljuju informacije, već “pružaju informativne sadržaje”, sve dakle otkako su vijesti postale “sadržaj”, a njihovi gledatelji, slušatelji i čitatelji “potrošači”, ti – kako smo ono rekli, da, novinari – nisu samo nepotreban, ulagačima i vlasnicima teško objašnjiv izlazni trošak iz poslovne bilance njihovih medijskih kuća, već i kućnog budžeta njihovih “potrošača”.

Logikom profita, uostalom – nudeći “sadržaj” kojega konkurencija nema – N1 se u Hrvatskoj i profilirala kao “opozicijski medij”. Zato su otkazi vodećim novinarima protumačeni kao ustupak vladi Andreja Plenkovića, koji je tu televiziju običavao nazivati “ilegalnom” i “poluilegalnom”. Tumačenja su, naravno, tupava, taman toliko da na njih točno može odgovoriti svaki stručnjak s Facebooka: to je privatna televizija, čiji bi vlasnici, kad bi to željeli i kad bi im to donosilo profit, imali svako pravo ne samo na ustupke Plenkoviću, već i da N1 profiliraju kao klasičnu provladinu televiziju. S potpuno istim objašnjenjem o “procesu reorganizacije poslovanja” i “prilagodbi dinamičnom medijskom okruženju”, a naročito onim o “širem planu osiguranja održivosti”. N1 je, na koncu, međunarodni partner američkog CNN-a, “exclusive news channel affiliate” slavne televizijske korporacije, a CNN-u kao međunarodni partner sigurno ne treba video-nadzor hrvatskog Sabora.

Onda su dva dana nakon priopćenja CNN-ova hrvatskog affiliatea svi američki mediji objavili kako i isti taj CNN otpušta stotine zaposlenika, s potpuno istim objašnjenjem o restrukturiranju i reorganizaciji. “Prilagodba dinamičnom medijskom okruženju” na engleskom se kaže – engleski je, jebiga, mnogo bogatiji i precizniji – “prilagodba novim gledateljskim navikama, jer sve manje ljudi gleda klasičnu televiziju, i vijesti radije prate preko streaming servisa i društvenih mreža”.

I tamo, međutim – mali je i ravan naš svijet – otkazi novinarima CNN-a protumačeni su kao ustupak novom starom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ih je običavao nazivati “fake news kanalom”. I opet: to je privatna kompanija čiji bi vlasnici, kad bi to željeli i kad bi im to donosilo profit, imali na to svako pravo, baš kao što bi i njihov exclusive affiliate imao pravo da se profilira kao klasična provladina televizija i “čvrsti oslonac” HDZ-u, s izravnim prijenosima svečanih otvaranja trafostanica, koncelebriranih misa, Sinjskih alki i vukovarskih godišnjica. Samo kad u Hrvatskoj ne bi već postojala jedna takva, zove se HRT.

Onda su istog dana svi hrvatski mediji objavili kako i isti taj HRT priprema strateški plan konsolidacije – OpenAI-jev ChatGPT nazvao ga je “Novi smjer” – kojim su predviđeni otkazi za više od osam stotina zaposlenika i novinara, i to, jasno, s potpuno istim objašnjenjem o restrukturiranju i reorganizaciji. “Prilagodbu dinamičnom medijskom okruženju”, odnosno “prilagodbu novim gledateljskim navikama, jer ljudi radije prate streaming servise i društvene mreže”, trustu mozgova iz prisavskog tornja ChatGPT je preveo kao “osiguravanje uvjeta za promjene i konsolidaciju poslovanja HRT-a u današnjem vremenu u kojemu se informacije dobivaju putem društvenih mreža”, zbog čega HRT “treba poticati na primjenu novih tehnologija i razvoj nove medijske platforme, kako bi bio relevantan za sve generacije i držao priključak u digitalnom okruženju”, kao “partner najvećim talentima kojima će omogućiti da se izraze putem HRT-ovih brojnih platformi”.

Naravno da su i otkazi na HRT-u – mala je i ravna Hrvatska – protumačeni kao ustupak Plenkovićevom vladi. Naravno da jesu, kažu onda talenti s društvenih mreža: to je državna kompanija i Vlada ima na to svako pravo, baš kao što bi, kad bi to željela i kad bi joj to donosilo korist, imala pravo da HRT profilira i kao klasični javni servis, onaj, kako reče ChatGPT, “čvrsti oslonac medijskog pluralizma i slobode u Hrvatskoj”. Samo kad bi u “dinamičnom medijskom okruženju” u kojemu se “vijesti prate preko streaming servisa i društvenih mreža”, to ikome više trebalo.

Nakon štampanih medija, takozvanih “novina” – neobični papirnati predmeti, nešto kao knjige, samo tanje i sa slikama – na red je, eto, došla i takozvana “televizija”, ona neobična kutija sa slikama u dnevnom boravku vaših roditelja, nešto kao pametni telefon, samo deblja i gluplja. Uz ta dva relikta analognog doba, kad se zbroje “zahtjevi tržišta” za “modernizacije poslovanja” i “prilagodba strukture” za “dugoročnu održivost” u “dinamičnom okruženju”, višak u bilanci ispada, jasno – novinar.

Zato, shvatili ste, i N1 u “prilagodbi zahtjevima modernog tržišta” i CNN u “prilagodbi novim gledateljskim navikama” dijele otkaze novinarima, zato će HRT – primijetili ste taj ključni detalj, key-word iz njihova generičkog priopćenja – “biti partner najvećim talentima kojima će omogućiti da se izraze putem njegovih platformi”.

Da, gospodo, talenti. Kome u vrlom novom i dinamičnom svijetu uopće trebaju takozvani “novinari” – nešto kao talenti, samo što umjesto “sadržaja” proizvode takozvane “vijesti”, nešto kao sadržaj, samo manje zabavno – kad “ljudi prate streaming servise i društvene mreže”? Ne trebaju nam novinari, trebaju nam talenti, ne trebaju nam novine i televizija, trebaju nam zapravo sadržaji i TikTok izazovi održivog poslovanja.

Na koncu – osim što su netalentirani – novinari, kako znamo, i lažu, klasičnim medijima i novinarima se ne vjeruje, jer novinari su crvi koji služe centrima moći i kabali bogatih gospodara svijeta. Zato su se, eto, founding fatheru vrlog novog svijeta Donaldu Trumpu Osloboditelju na inauguraciji poklonili lovci na talente, mastermindovi digitalnih tehnologija, vlasnici novih medija i šefovi X-a, Mete i OpenAI-ja teški hiljadu milijardi dolara.

“Započinje”, shvatili ste, “proces reorganizacije svijeta kako bi se osigurala njegova dugoročna održivost”.

I svi ste dobrodošli.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije N1info.

