Ako idete na koncert Eda Sheerana, ovo svakako morate znati

SUZANNE CORDEIRO / AFP

Posjetiteljima koncerta britanskog glazbenika Eda Sheerana na zagrebačkom Hipodromu preporučuje se korištenje javnog prijevoza ili bicikla zbog privremene regulacije prometa, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Koncert se održava u subotu, 10. kolovoza, a ulazak se za posjetitelje otvara se u 16 sati dok je početak programa od 17,30 sati.

Dino Jelusick otvara koncert Eda Sheerana na Hipodromu

“Svim posjetiteljima preporučujemo korištenje javnog prijevoza za dolazak na Hipodrom iz svih dijelova grada”, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave te dodali da se detalji o prilagođenim linijama javnog prijevoza mogu pronaći na internetskoj stranici Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Na koncertu se očekuje veliki broj posjetitelja te će zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga biti uspostavljena privremena prometna regulacija pa će od petka, 9. kolovoza u 19 sati do nedjelje, 11. kolovoza u 5 sati bit će zatvoren uži prostor Hipodroma – Antalova od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Obala I. Supeka od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Servisna cesta zapadno od Inine zgrade od Antalove do Avenije Dubrovnik, dio Ulice Damira Tomljanovića Gavrana koji prolazi ispod Mosta slobode.

Za autobuse ZET-a omogućit će se ograničen pristup po Antalovoj ulici, odnosno po Servisnoj cesti uz istočnu ogradu Zagrebačkog velesajma sa pristupom iz Avenije Dubrovnik, osim u vremenu potpune zabrane u subotu, 10. kolovoza od 12 sati do nedjelje, 11. kolovoza do 1 sat iza ponoći, a prema procjeni policije i duže.

U subotu, 10. kolovoza od 7 do 14 sati, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije, moguće je povremeno zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulice Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca.

Od 14 sati bit će zatvorene Avenija Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulica Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca. Navedena dionica bit će otvorena u nedjelju, 11. kolovoza u jedan sat iza ponoći, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije.

Bit će uspostavljena privremena taxi stajališta na raskrižju Slavonska/Avenija Većeslava Holjevca/Hrvatske bratske zajednice te raskrižju Avenije Dubrovnik/Avenije Većeslava Holjevca. Za sve koji dolaze biciklom, klamerice za parkiranje bicikala bit će postavljene južno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana uz Aveniju Većeslava Holjevca, stoji u priopćenju.

