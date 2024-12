Ljubo Jurčić: Nije ni čudno što ministar gospodarstva daje takve izjave…

Podijeli :

Profesor i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je komentirao demografiju i gospodarsko stanje u Hrvatskoj.

Vlada je iznijela prvi paket demografskih mjera, a Jurčić kaže da je dobro da se o tome počelo razgovarati.

“Demografija je skoro kao matematika, to su sve neki prosjeci. Mi sad gubimo stanovništvo, a kad gledamo koje stanovništvo gubimo, to su mladi. A oni su reprodukcijska snaga koja treba rađati djecu. Gubimo bazu”, kazao je Jurčić.

Procesi u demografiji su inače jako dugotrajni, poručio je.

“Imamo takav slučaj da više ljudi umire nego što ih se rađa. To je najgora situacija u hrvatskoj povijesti”, rekao je Jurčić i dodao da se prije 20-ak godina rađalo oko 50 tisuća ljudi, a danas 30 tisuća.

“Da bismo mi zaustavili odlazak naših ljudi, moramo imati politiku kreairanja perpsektivnih radnih mjesta u Hrvatskoj”, kaže Jurčić i dodaje da je Hrvatska nekoliko puta pokušala napraviti industrijsku politiku, ali da su to uvijek bili loši dokumenti.

Osvrnuo se i na kreditni rejting zemlje.

“Kreditni rejting nema veze sa standardnim životom. To nema veze s običnim čovjekom. To apsolutno nikakav utjecaj neće imati niti na hrvatsku ekonomiju”, poručio je.

Jurčić je komentirao izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara koji je poručio neka si građani sami peku kruh, ako im je preskupo kupovati ga.

“To je nespretna izjava. Ako gledamo hrvatsku vladu, ona je vjerojatno dobra u diplomaciji, dobra je sada i u iskorištavaju EU fondova… Zadatak ukupne Vlade, preko 90 posto, treba biti podizanje domaće proizvodnje, a kad gledate posao naše vlade čak i u ekonomskom području, ona se bavi socijalnim”, poručio je Jurčić.

“Ovo što je pričao ministar gospodarstva, to nije njegovo područje, nije ni čudno da je dao takvu izjavu… Njegovo područje je da priča o razvoju industrije, razvoju kvalitetnijih radnih mjesta. To može pričati netko sa strane, ali to nije poruka koju bi trebao dati ministar gospodarstva”, dodao je.

