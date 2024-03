Ako vas zaustavi policija, na ovo pitanje uvijek morate odgovoriti s “ne”

Podijeli :

Pixabay

Bez obzira radi li se samo rutinskoj kontroli prometa ili ste zaustavljeni zbog prekršaja: neki se vozači brzo "preznoje" u toj situaciji kada moraju odgovarati na pitanja policije.

Na primjer, morate odgovoriti na pitanja o sebi. Naravno, također morate pokazati svoju vozačku dozvolu i registraciju vozila. No, nikako ne biste smjeli odgovoriti na trik pitanje koje mnogi policajci postavljaju odmah na početku zaustavljanja.

Trik pitanje za policijske provjere: Bolje je odgovoriti s “ne”, piše Fenix.

Na početku zaustavljanja prometa često se postavlja klasično pitanje: “Znate li zašto smo vas zaustavili?”

Naravno, postoje neke varijacije kao i vrlo sugestivne formulacije ovog pitanja, na primjer: “Pretpostavljam da znate zašto smo vas zaustavili?”

Mnogi se vozači zbog toga osjećaju izazovnim da odmah daju izjavu i priznaju prekršaj. Međutim, na to trik pitanje nikada ne odgovarajte. Umjesto toga, samo recite “ne” na neutralan način.

Razlog za to: Ako postoji početna sumnja, policija vas mora prvo obavijestiti o optužbi koja se podiže.

Osim toga, službenici vas moraju obavijestiti o vašem pravu na šutnju – ako to ne učine, izjave koje date neće se moći koristiti na sudu ili će se koristiti samo u ograničenoj mjeri.

Ali prvo morate moći dokazati da niste bili obaviješteni o svom pravu na šutnju. Zato se bolje suzdržati i ne opterećivati se spontanim izjavama.

Inače bi se prometni prekršaj mogao protumačiti i kao namjeran, primjerice ako ste namjerno vozili prebrzo.

Može li policija pitati kamo idete?

Osim toga, tu su i čisto informativna pitanja koja policija postavlja. Međutim, ni na njih ne morate odgovoriti. To uključuje i klasično “Gdje ideš?”, odnosno pitanja o odredištu putovanja ili odakle dolaziš.

No, to je privatna stvar – ali ne biste trebali reći da se samo vozite uokolo. To bi se moglo protumačiti kao besmislena vožnja naprijed-nazad prema članku 30. StVO-a. Jednostavno recite da imate još posla ili obavijestite policajce o svom pravu na šutnju na neutralan i pristojan način.

Tijekom prometnih kontrola uvijek se ponašajte kooperativno i prijateljski; to će olakšati život vama, ali i policajcima. Ako ste stvarno počinili prekršaj i bili uhvaćeni, pokažite svoje razumijevanje.

Ako reagirate omalovažavajuće, cinično ili čak uvredljivo, možete se uvaliti u više nevolja nego što je potrebno. Ako želite osporiti kaznu upozorenja, uvijek to možete učiniti naknadno umjesto da o tome razgovarate sa službenicima na licu mjesta.

