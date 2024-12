Tomislav Jonjić: Više izgleda za uspjeh na izborima od Primorca ima moja pokojna baba

Podijeli :

Gost Točke na tjedan bio je predsjednički kandidat Tomislav Jonjić koji je s našom Natašom Božić razgovarao o svojoj kampanji za predsjedničke izbore.

Odnos Plenkovića i Milanovća

Jonjić se osvrnuo na odnos premijera Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

“Potpuno je jasno da i Milanović i Plenković krše Ustav. To se događa svakodnevno i na svakom koraku. Obojica prisvajaju ustavna ovlaštenja koja zapravo nemaju. Pri čemu je razlika sljedeća, Plenković to radi u “baršunastim rukavicama” uglađeno europski, dok se Milanović služi počesto kočijaškim rječnikom, dakle brutalnim, nerijetko uvrjedljivim praktički slengom i to praktički svakodnevno. Pa sav odij pada na njih. A u stvarnosti obojica krše Ustav”, ocijenio je Jonjić dodavši kako je to ono “što obojici zapravo odgovara.”

“Milanoviću je to izlika da ne radi apsolutno ništa i da ne preuzima odgovornost apsolutno “ni za što”, a Plenkoviću je to izgovor da ne mora konzultirati predsjednika Republike ni tamo gdje ga inače po Ustavu mora. Oni zapravo žive jedno o drugome. I upravo time je motivirana Primorčeva kandidatura, dakle više izgleda za uspjeh na izborima od Primorca ima moja pokojna baba. On je poslan zato da bi izgubio, da bi Plenković ostao na Pantovčaku.

Pitanje Ustavnog suda

Jonjić se i poprilično kritički osvrnuo na Ustavni sud i njegovu ulogu, te je pojasnio što bi oko njega “dokinuo.”

“S jedne strane ja sam pravnik i odvjetnik, živim više od tri desetljeća u pravosuđu i od pravosuđa. Zbog toga sam vrlo kritičan prema, već načelno, prema samoj instituciji Ustavnog suda, a pogotovo prema ljudima koji su prodefilirali kroz Ustavni sud. Kroz hrvatski Ustavni sud prodefilirali su se ljudi koji nisu bili u stanju položiti pravosudni ispit. Dakle vi možete biti sudac općinskog suda u ne znam kojem gradiću u Hrvatskoj i to ne možete bez pravosudnog ispita, a možete biti sudac Ustavnog suda. To je nešto što je u potpunosti neshvatljivo i nelogično”, rekao je dodavši kako u Ustavnom sudu ” imamo ljude koji su utvrđeni plagijatori”, kao i ” ljude koji su ulazili u različite banke i krivo se predstavljali”, za koje je ocijenio da se krivo predstavljaju jer nešto kriju. “A, ako nešto krijete onda ne možete biti sudac Ustavnog suda.”

“Zbog toga u svom programu predlažem da se dosadašnji, faktično, politički korupcionaški modela kojim se biraju suci Ustavnog suda, dokine ili da se ustavno sudska ovlaštenja povjere Ustavno sudskom odjelu Vrhovnog suda. Dakle, da se pri Vrhovnom sudu osnuje ustavno sudski odjel. Dakle, skupina sudaca koji će se baviti rješavanjem ustavno pravnih pitanja. Koja je razlika? U Vrhovni sud ne možete doći bez položenog pravosudnog ispita i ako niste prošli čitavu hijerarhiju, od općinskog do Vrhovnog suda. zatim, imate činjenicu nesmjenjivosti, članovi Vrhovnog suda su nesmjenjivi i samim time manje podložni političkom utjecaju”, izjavio je Jonjić.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

