FOTO / Vlasnik električnog automobila ostao šokiran cijenom zamjene baterije: “Da ih nisi slučajno tražio novi auto?”

BMW i3 je jedan od pionira električnih automobila koji se prestao proizvoditi 2021., ali je i dalje popularan na tržištu rabljenih vozila, no vlasnik jednog modela iz 2015. ostao je neugodno iznenađen kada su mu u servisu ponudili zamjenu baterije.

Cijena nove baterije iznosila je 71.208,27 dolara. Ne samo da je viša od samog automobila, već nadmašuje i vrijednost potpuno novog BMW-a i5, prenosi CarBuzz.

Nije tajna da je zamjena baterije na električnom vozilu skupa, no ta se cifra čini pretjeranom čak i za BMW.

Kao dokaz, vlasnik je objavio ponudu servisa na Redditu, a javilo se nekoliko vlasnika i3, dok je jedan otkrio kako je dobio račun od 30.000 dolara.

“Da nisi slučajno ušetao u salon i tražio novi BMW i5?”, pitao ga je jedan od korisnika. Drugi su mu napisali da su dobivali ponude između 8 i 11 tisuća dolara.

Žele ih demotivirati?

Svi ovi iznosi zvuče puno, ali činjenica da vlasnici dobivaju različite ponude za isti posao još je bizarnija. Neki korisnici Reddita vjeruju da trgovac ne želi izvršiti popravak.

Predstavljajući vlasnicima smiješne citate, oni će vjerojatno biti obeshrabreni i tražiti alternativu ili čak kupiti novi automobil. “Ne mogu samo reći “ne, ne želimo to učiniti”, pa naprave cijenu toliko strašnom da tjeraju kupca da kupi novi auto”, napisao je jedan korisnik u odgovorima.

Političari pronašli krivca: Mr. Bean je kriv za slabu prodaju električnih automobila

Baterija u i3 sastoji se od osam ćelija. Dakle, ako posjedujete i3 ili neki drugi stariji električni automobil, bilo bi dobro potražiti stručnjaka koji može izvesti ove popravke za mnogo manje novca. Jedan baterijski modul košta između 3.000 i 3.500 dolara, tako da je moguće da se popravak može izvesti za cifru daleko manju od 70.000 dolara.

S ovakvim računima za popravak, nije ni čudo da ljudi na električna vozila gledaju s velikom dozom skepse. No valja napomenuti da ove visoke cijene ne utječu samo na BMW. Studija koju je proveo Recurrent pokazala je da primjerice zamjena baterija u Volkswagen e-Golfu može stajati i do 21.000 dolara. To nije ništa u usporedbi s računom od 113.500 dolara predstavljenom vlasniku Hyundai IX35 s pogonom na vodik kada su gorivne ćelije počele stvarati probleme.

