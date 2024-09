VIDEO / Lamborghini predstavio novi model, a uz pomoć tehnologije i potrošnja bi trebala biti prihvatljiva

Podijeli :

Lamborghini je predstavio nasljednika Huracana. Ime mu je Temerario što u prijevodu znači bezobziran, a ono što je najbitnije je ispod haube, a tu se nalazi benzinski V8 kojem dodatnu snagu daju čak tri elektromotora.

Drugim riječima, Temerario je plug-in hibrid, pa tako može voziti i samo na struju, no ne predugo, a potrošnja bi se trebala vrtjeti oko 11 l/100km.

Time je Lamborghini, nakon Revuelta i Urusa, ujedno i elektrificirao sve svoje modele.

Poznata i cijena

No vratimo se na bitno. A to je da ovaj hibridni sklop ukupno daje čak 920 konjskih snaga i vrti se do nevjerojatnih 10.000 o/min, što su brojke obično rezervirane za trkače automobile.

Od ostalih brojki spomenimo da maksimalna brzina ide preko 340 km/h, a od 0 do 100 km/h mu treba tek 2,7 sekundi.

Što se cijene tiče, one još nisu poznate, ali za očekuje sada će se vrtjeti oko 300.000 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.