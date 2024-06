Upozorenje vozačima: Ako vam se jedna od ove tri lampice na autu uključi, odmah tražite mehaničara!

Podijeli :

Neka upozorenja na instrumentalnoj ploči automobila jednostavno ne biste smjeli ignorirati.

Jonathan Such, voditelj prodaje u First Response Finance, upozorio je sve vozače da pripaze na crvenu oznaku kanistera za ulje, što bi moglo značiti da komponente ispod poklopca motora nisu dobro podmazane, piše Express.

“Kada se uključi simbol kanistera za ulje, isključite motor što je prije moguće. Ako ulje ne podmazuje motor kako treba, može uzrokovati ozbiljna oštećenja vašeg motora i dovesti do kvara”, rekao je.

“Nakon što ugasite motor, potražite curenje ulja ispod automobila i provjerite razine ulja pomoću šipke za mjerenje razine ulja. U nekim slučajevima problem možete riješiti jednostavnim dolijevanjem ulja. Ali, ako se upozorenje pojavi svjetlo ostaje upaljeno, možda ćete morati nazvati svog servisera jer daljnja vožnja može pogoršati problem”, dodao je.

Još jedno upozorenje na koje treba brzo reagirati je svjetlo upozorenja za bateriju, crvena ikona pravokutnika sa znakovima plus i minus unutra. Ovo svjetlo moglo bi se pojaviti zbog širokog raspona grešaka, uključujući neispravan ili slabo napunjen akumulator, ili neispravan alternator koji ne može napuniti vitalnu komponentu.

Dok će automobil nastaviti normalno raditi neko vrijeme kada se ova lampica pojavi, vozilo će se u konačnici pokvariti kada se baterija isprazni, stoga je najbolje posjetiti mehaničara što je prije moguće.

Such je također preporučio da vozači budu oprezni kada vide crvenu ikonu s uskličnikom unutar kruga, što označava problem s ručnom kočnicom ili, u nekim slučajevima, kočionom tekućinom.

“Svjetlo upozorenja “parkirne kočnice” ili “kočione tekućine” može se aktivirati nečim malim kao što je ostavljanje ručne kočnice. Međutim, ako se signal nastavi nakon što otpustite ručnu kočnicu, možda vas upozorava na ozbiljniji problem.

“To bi vam moglo govoriti da je razina tekućine za kočnice niska ili da postoje neki drugi mehanički problemi koje treba provjeriti. U ovom scenariju morate posjetiti stručnjaka što je prije moguće.”

Such je podsjetio vozače da lampica motora, može ukazivati na veliki problem ako treperi. “Ako je narančaste boje, to je vjerojatno manji problem, što znači da zasad možete nastaviti svoje putovanje. Međutim, pobrinite se da svoj automobil pregledaju čim budete imali priliku. Međutim, ako treperi, možda ćete morati brzo riješiti problem. Pazite da vozite nježno dok idete do garaže kako biste spriječili daljnje oštećenje motora”, naveo je.

Dodajmo kako je svako crveno svjetlo upozorenja na instrumentalnoj ploči znak većeg kvara te biste svakako trebali zaustaviti vozilo te pozvati pomoć, dok narančasto upozorenje govori kako biste trebali posjetiti mehaničara u skorije vrijeme.

