Dan Pere Kvrgića: Poseban program posvećen jednom od velikana, sve predstave besplatne

Kotar Teatar

Umjetnička organizacija Kotar teatar i Mjesni odbor Moravice u petak, 1. prosinca u Kulturnom domu Moravice obilježavaju Dan Pere Kvrgića kao poseban program posvećen jednom od najvećih velikana hrvatskog glumišta koji ondje rođen. Cilj je da se manifestacija razvije i postane nezaobilazna stanica kulturnih zbivanja u Republici Hrvatskoj, odnosno da na godinu preraste u višednevni kazališni festival, poručuju organizatori.

“Pero Kvrgić ostavio je neizbrisiv trag na kulturnoj sceni Republike Hrvatske ali i drugih zemalja u kojima je ostvario svoj bogat umjetnički životopis. Ovim događanjem želimo doprinijeti očuvanju njegova dramskog opusa kao i decentralizaciji kulture iz velikih gradova kako bi potaknuli nove generacije na aktivnu participaciju u stvaranju novih kulturnih vrijednosti, a ujedno i skrenuli pozornost ustanova u kulturi na potencijal Gorskog kotara kao centra izvedbene umjetnosti”, rekao je Matija Kezele, ravnatelj Kotar teatra, organizacije zaslužne za to što je Kvrgić dobio svoju scenu u delničkom kulturnom domu i time postao jedini hrvatski glumac koji je svoju scenu otvorio za svojeg života.

Ideju obilježavanja Kvrgićevih dana potakli su i Moravčani. Neki od njih dijelili su s njime školske klupe, otkrio je Milan Mamula, predsjednik Mjesnog odbora Moravice.

“Pero je za života rado dolazio u Moravice, a sve je počelo prije godinu i pol dana kada je na rodnoj kući našeg Pere uz pomoć PGŽ-a postavljena ploča Peri u čast. Nakon toga pojavila se ideja da Pero, a i Moravice trebaju imati jedan dan u godini u kojem se Peri u čast u Moravicama održavaju kazališne predstave. Pero je bio skroman, samozatajan, tolerantan, pažljiv i marljiv, pametan, a u isto vrijeme i borac kako nam je kazala njegova sjajna partnerica iz Stilskih vježbi Lela Margitić. U taj se opis vrlo dobro uklapaju i Morančani, s toga možemo reći da je Pero za života predstavljao sve ono što jesu i Moravice, a sada je došao red da mu njegovo rodno mjesto njemu u čast održi i nastavi održavati manifestaciju koja će propagirati njegove životne vrijednosti”, istaknuo je Mamula.

Dan Pere Kvrgića počinje u 11 sati “Potragom za Frankopanskim blagom”, novom dječjom predstavom u koprodukciji Kotar Teatra i karlovačkog kazališta Zorin dom. Tri prijatelja Zrinka, Petar i Fran, svatko sa svojim manama i vrlinama kreću u veliku pustolovinu unutar četiri zida svoje sobe. Jedna stara zemljopisna karta dovoljna je da ih mašta odvede na putovanje dvorcima i kaštelima Zrinsko-Frankopana o kojima su čitali u slikovnicama. Predstava je nastala prema slikovnicama čiji su autori Velid Đekić i Margareta Peršić. Autorica teksta je Petra Cicvarić, a redatelj Peđa Gvozdić, a glume Lovorka Trdin, Nino Pavleković i Andro Damiš.

U 19 sati u Kulturnom domu Moravice igra “Pračovjek”. “Defending the Caveman” najduži je one man show u povijesti Broadwaya i Las Vegasa te je postigao svjetski uspjeh. Urnebesna komedija, autora Roba Beckera osvojila je tijekom godina izvođenja srca milijuna ljudi diljem svijeta. “Pračovjek” je do sada preveden na 25 jezika te je izveden u više od 52 zemlje, a autor je tijekom trogodišnjeg razdoblja proučavao psihologiju, sociologiju i prapovijest kako bi napisao komediju o odnosu i razlikama muškaraca i žena od prapovijesti do danas. Hrvatski “Pračovjek ” je talentirani Peđa Gvozdić, glumac i redatelj koji ovim naslovom obilježava 10 godina umjetničkog djelovanja u Gradskom kazalištu “Zorin dom”.

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije i Srpskog demokratskog foruma, a ulaz na predstave je besplatan.

