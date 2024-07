FOTO / Simple Minds oduševio publiku u pulskoj Areni

Podijeli :

N1 / Dinko Jurčić

Simple Minds, legendarni škotski rock bend predvođen Jimom Kerrom u srijedu navečer održao je koncert u pulskoj Areni, nakon što je 2022. godine održao rasprodani koncert na zagrebačkom stadionu Šalata pred 5000 fanova.

Ovoga puta je pozornica pulskog amfiteatra bila mjesto na kojoj je jedan od najvažnijih otočkih pop rock bendova u povijesti Simple Minds podsjetio na megahitove iz svoje cijele karijere i donio najbolje iz svog opusa.

Bend se od 70-ih naovamo izgradio kao jedan od najpoznatijih bendova iz UK-a, prodajući više od 60 milijuna ploča diljem svijeta, sa singlovima na prvim mjestima ljestvica na obje strane Atlantika. Bend ima upisano i čak pet broj jedan albuma u UK-u – “Sparkle In The Rain” (1984), “Once Upon A Time” (1985), “Street Fighting Years”, kao i snimku “Live In The City Of Light” (1987), te kompilaciju “Glittering Prize 81/92”. Kroz zadnje desetljeće potvrdili su svoj utjecaj kroz stare hitove koje i dalje izvode poput “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive & Kicking”, “Belfast Child”, “Promised You A Miracle”, “Glittering Prize”, “Waterfront”, “Sanctify Yourself”, “Someone Somewhere in Summertime”, “Alive and Kicking”, “Sanctify Yourself” kao i brojne druge iz više od četiri desetljeća karijere.

Bend nastavlja svjetsku turneju sa serijom novih europskih nastupa. Nakon što su godinu počeli s nastupima u arenama po Australiji i Novom Zelandu, drugi dio Global Toura krenuo je u proljeće iz UK-a po Europi, a ljetni dio turneje rezerviran je za velike europske open air nastupe. Uz UK, Francusku, Italiju, Španjolsku, Portugal, Češku, velika turneja u ovom dijelu uključila je i njihov prvi koncert u pulskoj Areni koji je okupio nekoliko tisuća obožavatelja.

Ljubitelji kvalitetnog rock zvuka dobili su priliku uživati u vrhunskom glazbenom iskustvu kao jedan od vrhunaca glazbenog ljeta u kojem u Arenu stižu još brojne glazbene poslastice poput Lennyja Kravitza, Jasona Derula, Andree Bocellija i grupe Duran Duran.

