Inženjerka upozorava: Ne ignorirajte ove zvukove iz bojlera

Ako se susretnete s čudnim zvukovima iz bojlera, važno je znati što ti zvukovi znače, kako ih popraviti te kada pozvati stručnjaka.

Stiže zima što znači da su mnogi sustavi grijanja ponovno u punom pogonu, ali vaš bojler možda proizvodi zvukove koje niste sigurni kako protumačiti, navodi Express.

Bilo da se radi o glasnom lupanju, zviždanju ili čak stalnom grgljanju, saznanje što ti zvukovi znače može spriječiti da jednostavna smetnja ne postane skup popravak.

Nije neuobičajeno da bojleri proizvode zvukove, ali svakome tko nije stručnjak teško je dešifrirati što oni znače i koliko bi problem mogao biti ozbiljan.

Srećom Joanna Flowers, inženjerka iz tvrtke British Gas pojasnila je kako prepoznati zvukove iz vašeg bojlera te kako riješiti probleme kao i kada je vrijeme da pozovete stručnjaka.

“Iako može biti malo zabrinjavajuće čuti kako vaš bojler proizvodi buku, nemojte paničariti”, rekla je.

“Bojleri proizvode zvukove, čak i kada normalno rade. Ako čujete određeni zvuk – lupanje, vibriranje, zviždanje ili bilo koji drugi zvuk – to bi vam moglo reći u čemu je problem.”

Obratite pažnju na njih: Ovo su znakovi da je bojler neispravan

Što ako bojler proizvodi zvukove?

Ako čujete određeni zvuk – lupanje, vibriranje, zviždanje ili bilo koji drugi zvuk – to može biti znak onoga što se događa unutar vašeg kotla.

A što ako zvuči malo više zabrinjavajuće? Joanna preporučuje da uvijek rezervirate inženjera za sigurnost plina ako niste sigurni što nije u redu.

“Ako čujete nešto što postaje iznimno glasno, onda ćete htjeti provjeriti radi li sve kako treba. Dakle, dobra je ideja rezervirati ili jednokratni popravak plina ili servis.”

“Također je važno zapamtiti da će bojleri imati automatske prekidače i sigurnosne mehanizme koji ga isključuju prije nego što postane opasan. Ako se to dogodi, pozovite stručnjaka kako bi vaš bojler ponovno radio na siguran način.”

Šest zvukova na koje treba obratiti pozornost

Vibrirajući zvukovi

Vibrirajući znakovi mogu ukazivati na problem za koji postoji jednostavno rješenje. Moglo bi ukazivati na labave nosače koje drže vaš bojler na mjestu i njihovo zatezanje bi moglo zaustaviti zvuk.

Međutim ako se zvuk nastavi, najbolje bi bilo kontaktirati stručnjaka.

Zvukovi grgljanja

Povremeno će vaš bojler proizvoditi ovakve zvukove. Ali kada to klokotanje postane glasnije, to može upućivati na to da je višak zraka zarobljen u sustavu grijanja. Ako je to slučaj, onda je vrijeme da pregledate svoje radijatore.

Zvukovi vode

Budući da vaš bojler pumpa puno vode kroz cijevi u vašoj kući, zvukovi vode i tekućine koji dolaze iz jedinice mogu biti normalni.

Evo zašto nikad ne biste trebali spavati s uključenim grijanjem

Zvukovi lupanja

Nitko ne želi čuti kako kućanski aparat lupa, a kamoli bojler. Možda postoji problem s izmjenjivačem topline, ima mulja unutar bojlera ili možda termostat ne radi ispravno.

To također može biti zbog pregrijavanja, zbog čega cijevi proizvode zvuk kada uključite toplu vodu.

Zvukovi polijetanja zrakoplova

Ako ste primijetili da vaš kotao proizvodi zvuk aviona koji uzlijeće, postoji nekoliko stvari koje bi to mogle uzrokovati. Ali najčešći razlog je neispravna pumpa.

Glasni zvukovi

Ako čujete nešto iznenada ili jako glasno, možda je vrijeme da još jednom provjerite radi li sve u redu.

Važno je upamtiti da će bojleri imati automatske prekidače i sigurnosne mehanizme koji ga isključuju prije nego što postane opasno. Ako se to dogodi, pozovite stručnjaka.

