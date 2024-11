Veliki vodič za potrošače plina: Akontacije ne morate platiti, a evo kako vidjeti svoju potrošnju

Podijeli :

Marko Juric/PIXSELL

Nakon što su se izmijenili opskrbljivači, kupcima plina u Zagrebu, Zaprešiću i Velikoj Gorici stižu akontacije koje nisu trebale stići, oni koji žele ostati kod Gradske plinare moraju podnositi novi zahtjev, cijela zbrka...

24sata donosi odgovore na ključna pitanja koja muče potrošače plina.

1. Kakva je plinska zbrka nastala i zašto?

Od listopada ove godine Gradska plinara Zagreb – Opskrba (GPZO) više nije opskrbljivač plina u javnoj usluzi, izgubila je taj posao, koji je na natječaju dobilo Međimurje-plin. Prelazak potrošača na Međimurje-plin išao je automatizmom, nije trebalo podnositi zahtjev, a ako je netko ipak želio ostati kod GPZO-a, trebao je podnijeti zahtjev. Kako sustav nije mogao obraditi sve te zahtjeve na vrijeme, neki od potrošača su automatizmom prebačeni Međimurje-plinu, koji im je onda poslao akontacijske račune za listopad, studeni i prosinac.

2. I što sad, treba li te akontacije i platiti?

Rok do kojega je potrošač mogao odabrati GPZO umjesto da prijeđe automatizmom Međimurje-plinu bio je 1. listopada. Ako u roku to nije učinio, ako dokumentacija nije bila dobra ili ako zahtjev potrošača nije obrađen na vrijeme, potrošač je registriran kod Međimurje-plina. Treba podmiriti samo trošak potrošenog plina Međimurje-plinu, nastao tijekom kojega je kod njega i bio. Primjerice, od 1. do 11. listopada, kad je njegov zahtjev postao pravovaljan. GPZO kupcima šalje dopis u kojem navodi otkad su registrirani kod njih.

Zagrepčani zbunjeni: Pokušala je vratiti uplatnice, pa su joj ponudili nižu cijenu plina ako potpiše novi ugovor Oglasio se GPZO, evo što savjetuju građanima koji su dobili akontacijske rate od Međimurje plina

3. Treba, znači, platiti samo razliku, ne sve akontacije?

Da, kupac treba podmiriti trošak utrošenog plina za period od 1. listopada pa do dana do kojega je bio registriran kod Međimurje-plina.

4. Tko će ustanoviti koliki je taj iznos, trošak utroška plina dok je potrošač bio kod Međimurje-plina?

Trošak se utvrđuje očitanjem plinomjera – očitati ga može kupac sam ili operater distributivnog sustava Gradske plinare Zagreb (ODS).

5. Kako se pravilno očitava plinsko brojilo?

Na plinomjeru se očitavaju samo crna polja. Potrošačima se općenito preporučuje redovito očitavati plinomjere, kako bi imali točnu evidenciju potrošnje, time i troškova.

6. I što onda, kad se brojilo očita?

Stanje dostaviti opskrbljivaču. GPZO će potrošaču poslati račun za listopad koji će biti datiran od datuma početka ugovora i obračuna potrošnje do 31. listopada te akontacijsku ratu za studeni. GPZO na adrese kupaca šalje obavijest o svemu tome i aneks ugovora koji stupa na snagu od dana završetka postupka promjene opskrbljivača. Taj aneks treba ispisati, potpisati i poslati ga GPZO-u natrag, poštom ili mailom (uslikati zahtjev i priložiti ga mailu).

7. Od kojeg će trenutka potrošaču račun stizati samo od GPZO-a, ako je ostao kod njih, odnosno od Međimurje-plina, ako je sad njihov kupac?

Nakon što se potrošača registrira, on postaje/ostaje u Gradskoj plinari Zagreb-Opskrbi te ga od tog datuma GPZO vodi kao svog kupca kojemu šalje račune. Ako kupac želi prijeći kod drugog opskrbljivača, mora popuniti Zahtjev za promjenom opskrbljivača i podmiriti račune prijašnjem opskrbljivaču te postaje kupac drugog opskrbljivača nakon registracije u registru.

Važna obavijest iz HERA-e za kupce plina koji su izabrali GPZO Ostali ste korisnik Plinare, a stigao vam je račun Međimurje-plina? Evo što kažu iz HERA-e

8. Zašto se nije stiglo na vrijeme obraditi sve zahtjeve onih koji su željeli ostati kod GPZO-a?

Kako odgovaraju iz GPZO-a, sustav učitavanja gomile zahtjeva nije dizajniran za masovne prelaske kupaca. Unatoč tome što su neki kupci dostavljali zahtjeve mailom, u traženom pdf formatu, sustav ih nije mogao prepoznati i prihvatiti. Nakon svakog masovnog učitavanja sustav nije dao i izvještaj o uspješnosti učitavanja pa GPZO nije znao koji su kupci zabilježeni u sustavu, a koji nisu.

9. Koliko je kupaca plina ostalo kod Gradske plinare Zagreb – Opskrbe?

Oko 170.000. Kupci im se i dalje javljaju, zahtjev se može podnijeti bilo kad.

10. Što ako je netko prešao Međimurje-plinu, a od GPZO-a je dobio po njemu previsoki račun za raniju potrošnju, koju treba platiti GPZO-u?

Kupac može reklamirati dobiveni račun. Mora se očitati brojilo i dokazati stvarnu potrošnju. Račun se može reklamirati mailom na adresu [email protected] ili osobnim dolaskom u Centar za korisnike u Radničkoj 1 radnim danom od 8 do 15 sati.

Oko 170 tisuća kupaca nije selilo

Riječ je o potrošačima plina u Zagrebu, Zaprešiću i Velikoj Gorici te okolici. Ima ih oko 250 tisuća ukupno. Veliki dio ih je ostao kod Gradske plinare.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Odvjetnica o Turudićevoj odluci: Ima mogućnosti da Ustavni sud reagira. Zahtjev može podnijeti predsjednik RH-a… Stiže novi val obilne kiše i snijega, pogledajte gdje će sve padati