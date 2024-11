FOTO / Kako izgleda život u najusamljenijoj kući na svijetu?

Podijeli :

Einar Magnus Magnusson/Shutterstock

U vrijeme kada gradski život može biti iscrpljujuć, mnogi sanjaju o povlačenju u mir i osamu. Međutim, za one koji traže ekstremnu izolaciju, postoji jedno posebno mjesto: usamljena kuća na otoku Elliðaey u arhipelagu Vestmannaeyjar na jugu Islanda. Ovo izolirano imanje, jedina zgrada na nenaseljenom otoku, godinama je intrigiralo posjetitelje i raspirivalo brojne teorije zavjere.

Smještena usred Elliðaeya, mala bijela kuća potaknula je razne mitove – od toga da je utočište u slučaju zombi apokalipse, do priča da je pripadala islandskoj pjevačici Björk ili da je koristi misteriozna vjerska sekta.

Što je istina?

No, istina je puno prizemnija: kuću je 50-ih godina prošlog stoljeća izgradilo Udruženje lovaca Elliðaey kao utočište za lovce na puffine (slatke morske ptice), što je legalna praksa na Islandu i Farskim otocima, prenosi Nova.rs.

View this post on Instagram A post shared by @5eeyouinhell

Iako napuštena i bez stalnih stanara, kuća na Elliðaeyu privlačila je razne pustolove. Među njima je bio i popularni YouTuber Ryan Trahan koji je 2021. dokumentirao svoj 24-satni boravak na ovom usamljenom mjestu. Dolazak do otoka nije bio lak: nekoliko brodova, među kojima i manji čamac koji je prošao kroz maglu i nemirno more, kao i penjanje uz pomoć užeta kako bi se došlo do obale, učinili su njegovo putovanje pravom avanturom.

Unutrašnjost kuće odiše jednostavnim, rustikalnim ambijentom, uređena drvenim podovima i zidovima, kamperskom peći i primitivnom opremom. Kuća nema struje ni unutarnjeg vodovoda, ali ima sustav za prikupljanje kišnice koji napaja saunu, jednu od rijetkih luksuznih značajki ove izolirane kuće. Iako izgleda napušteno, kuću je u svojoj 70-godišnjoj povijesti, prema knjizi posjetitelja, posjetilo više od 11.000 posjetitelja.

Elliðaey ima bogatu povijest – u prošlosti je bio dom ribarskih i stočarskih obitelji. Međutim, 1930-ih stanovnici su napustili otok u potrazi za boljim životnim uvjetima u naseljenijim područjima. Danas je posjet kući moguć samo uz dopuštenje lovačke udruge Elliðaey, koja je još uvijek vlasnik imanja, piše Architecturaldigest.

